Blanca Suárez roba todas las miradas del Festival de Málaga con cambio de look y falda de transparencias

No sabemos muy bien el porqué, pero a muchas celebrities les encanta sorprendernos con cambios de look en los eventos más exclusivos, y por supuesto nosotras no podemos pasar ninguno por alto, la última en subirse a este tren ha sido Blanca Suárez, la actriz ha aparecido con un favorecedor flequillo corto estilo cortina en la tercera jornada del Festival de Málaga. Llevamos desde el viernes por la tarde avisándote de que todos los focos mediáticos a nivel nacional están puestos en la capital de la 'Costal del Sol' y aquí seguimos nosotras al pie del cañón comentándote todo lo que está pasando en la 28.ª edición de uno de los festivales cinematográficos más importantes de nuestro país.

Podríamos decir que uno de los momentazos del viernes fue ver dándolo todo a Paula Echevarría en la 'after party' de la gala de apertura y que el sábado estuvo marcado por el reconocimiento de Carmen Machi y su gran trayectoria como actriz, pues bien, la jornada de este domingo, nos acaba de dejar sin palabras, ¿la razón? Blanca Suárez en la presentación de 'La Huella del Mal' con flequillo nuevo y una falda con transparencias, ¿alguien da más en el día de hoy?, permitidnos ponerlo en duda.

El look de Blanca Suárez en la alfombra roja de Málaga

No es la primera vez que vemos a la actriz española con un flequillo de este tipo, la verdad es que se podría decir que como la mayoría de nosotras, la madrileña tiene una relación de amor-odio con los flequillos, pero también es cierto que no a todas le quedan tan bien como a ella, en esta ocasión, ha apostado por un look muy en tendencia y favorecedor para todos los rostros, de estilo cortina y abierto en el centro una opción ideal para aquellas melenas con volumen.

Blanca Suárez con nuevo flequillo. Gtres

¿Y el segundo protagonista del estilismo de Blanca después de su nuevo peinado? Pues otra tendencia que ya hemos visto a las que más saben de moda en otras ocasiones, una falda de rejilla o con transparencias superpuesta con un body, ambos en color negro, provocando el efecto de pieza única. Una elección no apta para todos los gustos, pero que realza las curvas de la actriz a las mil maravillas. ¿El autor de este lookazo? Michael Kors. Pero, el look de la actriz no se queda ahí, esta ha conseguido elevarlo aún más con la elección de accesorios 10, un cinturón negro de piel y unos stilettos con taconazo.

El look de Blanca Suárez. Gtres

Esta aparición de Blanca Suárez nos hace plantearnos dos cuestiones, primera, ¿necesitamos pasar por la peluquería y hacernos con ese flequillo cortina?, y segunda, ¿cuándo va a llegar el buen tiempo para poder añadir una falda de rejilla a nuestro armario?