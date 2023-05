Shakira canta con sus hijos y nos deja claro que los jeans de madre se llevan con 'tank top' y blazer satinada esta primavera

Shakira se ha vuelto a pasar el juego de la música, y ahora canta con sus hijos en la canción más emotivo que vas a ver hoy. Y sin duda, si yo fuera Gerard Piqué, esta es la que más me dolería de todas. Shakira ha presentado este lunes el videoclip oficial de Acróstico, la canción que les dedicó a sus hijos, Milan y Sasha. La novedad es que sus hijos acompañan a la cantante colombiana que ha aprovechado para contar de la faceta artística de sus hijos, ya que son protagonistas, junto a ella, de la producción. Shakira ha explicado en su cuenta de Instagram que Milan dio sus primeros pasos en la composición, mientras que Sasha se ha dedicado a perfeccionar el piano y la interpretación. Aviso, si no quieres empezar el martes llorando, no veas el videoclip porque es lo más emocionante que vamos a ver hoy. Mientras sus hijos recogen todas sus cosas para mudarse a Miami, hacen la maleta y se ven unos patitos de goma, tan representativos de la fecha de nacimiento de Piqué y Shakira y un futbolín. Pero como lo nuestro es deformación profesional, nos hemos fijado en el look de Shakira al piano con sus hijos, con unos jeans de madre de toda la vida que ha combinado con un tank top blanco tan en tendencia esta primavera 2023 y una blazer satinada en color maquillaje.

Sasha canta en el minuto y ocho segundos y Milan también muestra sus dotes vocales a los 2 minutos y 26 segundos, cantando la misma parte del coro que su hermano Sasha, interpretó minutos antes bajo la atenta mirada emocionada de su madre. El video finaliza con Sasha y Milan, tocando las últimas notas del sencillo junto a Shakira, y al terminar se funden en un abrazo grupal.

Un estilismo de Shakira con jeans y blazer satinada que nos parece perfecto para un evento más casual en primavera. Sobre todo con la bajada de temperaturas que tenemos estos días en Madrid.