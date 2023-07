Los 'special prices' han vuelto a Zara y esta es la falda midi estampada sueltecita que las mujeres 50+ ya se han comprado

Aunque nosotras sigamos pensando en las rebajas, Zara acaba de recuperar este jueves los 'Special Price'. Y cómo no, nos hemos enterado gracias a la mujer que más sabe de la marca de Amancio Ortega, @carmeron. Por eso, mientras nos tomábamos el café, hemos entrado directa a bichear todas las prendas con descuentos especiales, y ahí estaba la falda midi estampada más bonita que ayer estrenóCarmen Gimeno por las calles de Bilbao. Que no todo va a ser laboda de Tamara Falcó, nosotras también agradecemos estilismos normales y mucho más bohos y veraniegos como este. Una falda que seguro que le encanta a Sara Carbonero por su toque más boho y bohemio, y que hasta Tamara Falcó se hubiera llevado a su luna de miel.

Porque las mujeres de más 50 años son nuestra máxima inspiración, y no solo por Carmen Gimeno o Carmen Lomana, ayer también lo fue Naty Abascal con un vestido camisero de Zara perfecto para estrenar esta primavera ya sea en la playa como ella o en la ciudad. Pero por esta falda midi estampadade Zara nos olvidamos de todos nuestros vestidos favoritos, por ese toque boho que tanto nos gusta. Tejidos fluidos, estampados románticos y mucho crochet han regresado para quedarse este verano2023 y eso no nos puede hacer más felices porque no nos la vamos a quitar en todo el verano y además, resalta el bronceado.

Falda midi estampada, de Zara (ahora por 22,99 euros)

Falda estampada. Zara

Una falda midi de Zara que Carmen Gimeno no ha combinado con su blusa a juego, si no con una camisa azul de lino que también le queda perfecta para las mujeres de 50 años.