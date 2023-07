Todas las chicas bajitas necesitamos esta mini falda cargo de rebajas de Zara que Alba Díaz lleva en Tenerife

Mientras seguimos enamoradas del look de Vicky Martín Berrocal como una de las mejores vestidas de la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, ahora es su hija desde Tenerife, la que nos ha hecho necesitar esta falda mini denim cargo de rebajas de Zara. Aunque para qué mentir, Alba Díaz lleva en boca de todos desde que se enfundó para un evento en Madrid su vestido negro que es el más favorecedor de la temporada y cuenta con un escote XXL. Pero no solo eso, también su uniforme de primavera con la minifalda vaquera larga y la bomber más viral de Zara de la mano de su madre, Vicky Martín Berrocal. Y ahora, después de ver su último outfit, todas las mujeres iremos directas a Zara para hacernos con la minifada cargo de rebajas Zara que alarga las piernas y soluciona todos los looks de forma fácil con bomber.

Deja de imaginarte solamente con esta minifada cargo de Zara que tiene ese deseado poder piernas largas y soluciona todos tus looks de forma fácil, porque mientras te estás pesando si debes o no meterla en tu cesta de compras de mayo, puede que ya la estén agotando, sobre todo, las mujeres más bajitas.

Falda denim TRF cargo, de Zara (rebajada a 15,99 euros)

Falda denim cargo. Zara

Si la bomber fue nuestro uniforme de primavera, y el de Alba Díaz, esta falda mini vaquero cargo de rebajas de Zara va a ser el uniforme de verano.