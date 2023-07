Amelia Bono deslumbra con un total look de lo más en tendencia en rosa para una noche de verano

Hay muchas prendas que se llevan este verano pero, sin duda, estos meses están en tendencia los conjuntos, ese set compuesto por una falda o pantalón y el top a conjunto, creando así el perfecto 'match' para los días más calurosos. Este invierno vimos como los conjuntos de pantalón y chaleco se hicieron un hueco en nuestro armario, y es que son tan cómodos y elegantes que no pudimos resistirnos, como fue el caso de la influencerAlba Díaz, quien nos conquistaba con este conjunto de pantalón de pinza y chaleco en gris, creando así un look que puede ser usado tanto para el día a día como hizo ella como para ocasiones más especiales, añadiendo, por ejemplo, unas sandalias de tacón. Sí bien es cierto que este tipo de conjuntos que hemos visto en tiendas durante los meses más fríos del año han sido en tonos neutros y oscuros, este verano nuestras tiendas favoritas han lanzado sus propuestas más veraniegas llenas de color con estampados de lo más originales. Como buena amante de los conjuntos, Amelia Bono no ha podido resistirse a un conjunto en tono rosa y morado -siguiendo la tendencia 'BarbieCore' compuesto por un pantalón de pinza detiro alto y un top anudado al cuello que deja entrever el vientre, siendo así un conjunto de lo más juvenil y llamativo.

Amelia Bono es una de las celebrities que mejor visten del panorama español, y es que siempre nos asombra con los looks que postea en su perfil de instagram y es que hace unos días ya la vimos con otro conjunto, pero esta vez compuesto por una falda larga y chaleco en tono mostaza, Amelia Bono añadía unas sandalias planas en negro y, como toque final y para darle originalidad al look, unos pendientes maxi que no pasaron desapercibido. La celebritie, que está pasando el fin de semana en Marbella, ayer por la noche disfrutaba en la celebración de un amigo luciendo un conjunto de Brownie de lo más en tendencia de pantalón de pinza y top en tonos rosados y morados que acompañó con una blazer overize blanca, un mini bolso de perlas y unas sandalias de tiras transparentes, dejando todo el protagonismo al conjunto, el cual no pasó desapercibido y que ha conquistado a sus seguidoras en instagram.

Top halter estampado, de Brownie (29,90 €)

Top halter estampado Brownie

Pantalón estampado, de Brownie (55,90 €)

Pantalón estampado Brownie

Un conjunto de lo más en tendencia que podemos usar para todo tipo de ocasiones, dependiendo de los accesorios que usemos.