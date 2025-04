El significado del traje blanco de Karla Sofía Gascón para su entrevista con Pablo Motos en 'El Hormiguero' tras la polémica

Karla Sofía Gascón ha dado su primer entrevista tras toda la polémica, y lo ha hecho luciendo un traje blanco con mucho significado. Tres meses después de su primera visita al plató de ‘El Hormiguero’, Karla Sofía Gascón ha decidido regresar al programa presentado por Pablo Motos. Karla no ocultó su dolor por lo vivido: “Íbamos muy bien, fenomenal, hicimos una película maravillosa. Me emociona porque han sido tres años dedicada a este proyecto y hubo gente que quiso destrozarla y para ello tenían que destrozarme”, explicó. Su diagnóstico no se quedó en lo personal: “Buscaron el camino para destrozarnos y no hubo capacidad de reacción. Hemos sido víctimas de un sistema de redes sociales, de odio y de envidias, que querían perjudicar nuestro trabajo”.

Una noche en la que Karla Sofía Gascón ha elegido un estilismo con mucho significado. Un traje de chaqueta blanco de Adolfo Domínguez confeccionado en tejido rústico en tonalidad blanco roto, de pantalón de pinzas y blazer estructurada con hombrera, detallada con pespuntes en el mismo tono que ha combinado con joyas de la firma española Marina García joyas. Se trata de un brazalete ancho fabricado artesanalmente en plata de ley y pendientes de largo triangular a conjunto de plata de primera ley chapada en oro amarillo de 18 quilates y con remate de circonita blanca.

El significado del traje blanco de Karla Sofías Gascón

En psicología, inspira pureza, limpieza, inocencia, reflexión. Es también símbolo de apertura, crecimiento, imparcialidad, creatividad y paz. La pureza es la razón por la que las novias suelen vestir de blanco en los países occidentales. Pero en este caso, el mensaje de Karla Sofía Gascón va más allá. Pero la razón de su traje blanco iba un poco más allá de la estética porque usó la ropa para lanzar un mensaje más. Un mensaje mayor. La semiótica del vestido, al aire. El blanco es un color con mucha historia detrás, especialmente sobre el movimiento político femenino. El blanco, el morado y el oro fueron los colores elegidos por la National Woman's Party, inicio del movimiento sufragista americano en la primera década del siglo pasado.

Antes, en 1908, el movimiento sufragista británico se manifestó en el Hyde Park londinense de manera poderosa: más de 30.000 mujeres defendieron su igualdad vestidas con largos vestidos y faldas blancas, precisamente, para garantizar su visibilidad.