Karla Sofía Gascón rompe el silencio en “El Hormiguero”: “Intentaron destrozarme”

Volvió con la frente alta y la lengua intacta. Karla Sofía Gascón reapareció este martes en “El Hormiguero”, en la que fue su primera entrevista televisiva en España tras el huracán mediático que la apartó de la promoción de “Emilia Pérez”, la película por la que llegó a sonar como favorita al Oscar. Y si alguien esperaba un discurso medido o edulcorado, se equivocó de invitada.

“¿Qué tal? Hablemos de lo que ha pasado”, soltó Pablo Motos para romper el hielo. La actriz, lejos de esquivar la pregunta, ofreció una frase que lo decía todo: “Es que si abro la boca… Mejor no decir nada. En una frase: ‘se juntó el hambre con las ganas de comer’”. Así empezaba un testimonio que destiló decepción, lucidez y cierta calma adquirida a base de heridas recientes.

Karla no ocultó su dolor por lo vivido: “Íbamos muy bien, fenomenal, hicimos una película maravillosa. Me emociona porque han sido tres años dedicada a este proyecto y hubo gente que quiso destrozarla y para ello tenían que destrozarme”, explicó. Su diagnóstico no se quedó en lo personal: “Buscaron el camino para destrozarnos y no hubo capacidad de reacción. Hemos sido víctimas de un sistema de redes sociales, de odio y de envidias, que querían perjudicar nuestro trabajo”.

No fue solo el escarnio digital. A Gascón se le cerraron puertas. “Netflix te eliminó, el director también… ¿Todo ese dolor se puede olvidar o queda el navajazo?”, preguntó Motos. La respuesta sorprendió por su serenidad: “He acabado entendiendo a todo el mundo. Cuando encuentras una explicación, lo único que queda es perdonar y sentirse perdonado”.

Y pese a todo, no se considera víctima. Reivindica su trabajo por encima del ruido. “Mi trabajo no tiene nada que ver con lo que la gente pueda pensar. Yo sé quién soy y las interpretaciones, como diría Clint Eastwood, ‘son como el culo, todo el mundo tiene uno’. Una cosa es lo que yo diga o sienta y otra cosa es lo que interprete la gente de lo que digo o siento”, sentenció.

Entre risas, dejó una confesión que no pasará desapercibida: “Para mí la favorita al Oscar era yo”. Y aunque finalmente no se llevó la estatuilla, sí logró estar en la ceremonia, eso sí, por una vía alternativa: “Entré por la cocina”, reveló. Aun así, no guarda rencor: “Todos estuvieron fenomenal conmigo e incluso estuve en la fiesta de después”.

Durante la entrevista también presentó su nuevo libro, “Lo que queda de mí”, en un cierre que suena a declaración de intenciones. Karla Sofía Gascón ha atravesado una tormenta mediática de alto voltaje, pero ha vuelto con claridad, dignidad y una certeza: a veces, la supervivencia empieza cuando una decide contar su historia con voz propia.