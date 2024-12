Solo Carmen Lomana puede ser toda una diva navideña con un vestido Dolce & Gabbana de cóctel

Aprovechando el pistoletazo de salida oficialmente de la Navidad y como telón de fondo una de las noches más mágicas, muchos fueron los famosos e influencers que quisieron dejar constancia del momento en sus redes sociales, rodeados de su familia, de una mesa puesta con exquisito gusto o llena de manjares o al lado del tradicional árbol con regalos a los pies. O lo que es lo mismo, seguimos a vueltas con los looks de Nochebuena y Navidad de las famosas como Carmen Lomana que es toda una diva de Dolce&Gabanna.

Porque Carmen Lomana siempre es una diva, y también para su look de Nochebuena con un vestido de cóctel negro con estampado de diferentes bebidas que ella ha sacado de su armario para estos días de Navidad con su familia y amigos. Carmen Lomana es de las celebrities que siempre nos ayuda a encontrar inspiración, ya sea desde looks más informales a vestidos de gala, su esencia de elegancia siempre está presente con ese estilo clásico tan característico. Su último look, todo un regreso al pasado con inspiración años 50. Si por algo destaca Carmen Lomana es por tener un estilo único que se caracteriza por ser poseedora de grandes joyas, como la última con la que la hemos podido ver en sus redes sociales.

El look de Nochebuena de Carmen Lomana. @carmen_lomana

Un estilismo de Carmen Lomana que las mujeres +70 van a querer copiarle tanto para Nochevieja o para el primer día del año.