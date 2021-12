El vestido de Navidad más elegante y bonito es ‘made in Spain’ y lo ha llevado María Fernández-Rubíes.

En menos de dos semanas tienes la cena de la empresa, la comida para intercambiar los regalos del amigo invisible y las fiestas de Navidad o de Nochevieja. Tantos eventos especiales requieren de vestidos únicos con estampados diferentes a los que sueles llevar en tu día a día. María Fernández-Rubíes ha conseguido ese vestido que tanto por su corte, el diseño y el color nos encantó desde el primer momento. Fue un flechazo a primera vista y más cuando hemos sabido que es ‘made in Spain’. La influencer siempre apuesta por la moda española, y para fechas tan importantes como las que tienen que llegar, escogió un vestido de BAYMO. Esta firma española se caracteriza por diseñar piezas irrepetibles, pero que sirven como básicos de fondo de armario.

Si te vas de viaje este puente o tienes unas vacaciones ya planeadas en Navidad con la familia, este vestido, no puede faltar en tu maleta. Un detalle que no va a gustar es el actual estado del vestido: sold out. No te preocupes porque hay más opciones en BAYMO.

BAYMO es esa marca donde la prenda que tienes visualizada, la vas a encontrar. La firma fue fundada en abril del 2020 y desde entonces, todas las prendas se han vuelto virales. Las influencers han escogido BAYMO como marca de fondo de armario.

DALIA DRESS (249,00 €)

Vestido con diseño asimétrico. FOTO: BAYMO