Estos regalos que adorarán las amantes de la moda cuestan menos de 20 euros

Si piensas que para hacer un buen regalo de Navidad necesitas gastar mucho dinero o acudir alguna marca de lujo para quedar bien vamos a demostrarte que estás equivocada. Y es que si algo bueno tiene la democratización de la moda -además de encontrar prendas baratas- es que el interés por la industria es tal que las opciones se han vuelto infinitas. Ya no hace falta presentarte con un pañuelo de seda o con accesorios caros o joyas para sorprender, si no que solo necesitas prestar atención a las tendencias y elegir objetos que se adapten a ellas pero que no dejen de ser meros detalles. Pero si necesitas ayuda tranquila, porque aquí te dejamos nuestras cinco elecciones para acertar con cualquier amante de la moda.

Little Book of Gucci, en Amazon (17,94 euros)

Little Book of Gucci, en Amazon FOTO: Amazon

Tras la película “La Casa Gucci” del director Ridley Scott y con Lady Gaga como protagonista, la historia de una de las sagas de moda más polémicas y controvertidas de los últimos tiempo está viviendo un gran resurgir. Si quieres conocer más este libro es justo lo que necesitas.

Colgante con nombre personalizado, de Amazon (17,99 euros)

Colgante con nombre personalizado, de Amazon FOTO: Amazon

Con el estreno reciente de “Just Like That” seguro que no has parado de ver en Instagram como muchas de tus influencers favoritas se dejaban ver con el famoso colgante personalizado que llevó durante toda la serie la protagonista. Amazon te ayuda a conseguir el tuyo y puedes elegir entre tres colores diferentes.

Vestido estampado, de Zara (15,99 euros)

Vestido estampado, de Zara FOTO: Zara

Si te parece que por menos de 20 euros no puedes encontrar un look para la próxima Nochebuena recurrimos a Zara para demostrarte que te equivocas. Este vestido con estampado geométrico de aire sesentero es perfecto para cualquier de tus eventos navideños.

Sujetador triangular y braguita tanga corte V encaje terciopelo, de Oysho (18,98 euros)

Sujetador triangular y braguita tanga corte V encaje terciopelo, de Oysho FOTO: Oysho

Si eres supersticiosa o al menos te gusta mantenerte fija a las tradiciones más características de esta época del año seguro que la de lucir ropa interior roja está en tu lista. Aquí te traemos un bonito conjunto con detalles de encaje y terciopelo.

Body metalizado Limited Edition, de Parfois (19,99 euros)

Body metalizado Limited Edition, de Parfois FOTO: Parfois

Aunque puede que acabemos pasando un año más las navidades en casa eso no es motivo para saludar al año nuevo vistiéndose a la altura. Y las amantes del estilo disco de los setenta van a encontrar en este body su mejor aliado, ya que además de tener un corte de lo más favorecedor su color plata metalizado es pura tendencia.