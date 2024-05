Solo las chicas más pijas de Madrid, como Sassa de Osma, pueden hacer hasta elegantes unos vaqueros anchos

La primavera está hecha para los jeans, y Sassa de Osma lo tiene claro. Cuando todas estamos pensando en los pantalones cargo, los parachute o las faldas pantalón, Sassa de Osma nos enamora con estos vaqueros de tiro alto de madres que no faltan en el armario de las mujeres que más saben de moda. Los eternos vaqueros de madre que hacen efecto tipazo y que nunca faltan en el armario de las que más saben de moda. No nos extraña porque no pueden ser más perfectos. Además, son esos pantalones que te hacen el look por completo y no te hace falta mucho más para ir en tendencia y marcarse un lookazo de esos que todos se giran para mirarte mientras vas por las calles de Madrid. Si el otro día Sassa de Osma dejaba claro que los pantalones pitillo han vuelto esta primavera y en color blanco, hoy o hace con estos vaqueros de toda la vida que son los que mejor sientan. Unos vaqueros anchos con camisa y chaqueta de tweed que ella ha lucido para su cita con Dior como también hizo Victoria Federica con un estilismo de lo más elegante.

Mathilde Favier, de Dior Couture, ha estado en Madrid estos días para presentar su nuevo libro ‘Living Beautifully in Paris’, en el cual desgrana cómo es su vida en la capital francesa de la mano de su familia y amigos y su trabajo, sus anclas. Y Sassa de Osma ha aprovechado para entrevistar a la mujer que ostenta el cargo de Directora de celebridades de Dior Couture a nivel mundial, en un encuentro que tampoco faltó Victoria Federica. Y para ello la peruana ha elegido un estilismo de lo más clásico con chaqueta de tweed, pero demostrando que los vaqueros anchos también pueden ser elegantes. Una chaqueta de tweed es un básico esta temporada y no solo porque es súper fácil de combinar, también porque, independientemente del resto de prendas con las que la combines y de los estilismos que complementes con ella, les aportará el toque justo de sofisticación que necesitan, elevándolos y convirtiéndolos en looks elegantes. Y Sassa de Osma nos lo ha vuelto a dejar claro.

Un estilismo de la peruana que es perfecto para ir a un evento, o a la oficina a diario esta primavera. Porque ser elegante no es cuestión de comodidad como ha vuelto a demostrar ella.