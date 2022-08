¿Qué son los pantalones Parachute? Este otoño van a ser más virales que los cargo y en Stradivarius lo tienen claro

Si los pantalones favoritos de las temporadas anteriores fueron los pantalones cargo, este año, llega la tendencia renovada con los pantalones Parachute. Sí, como lo lees. Hay un tipo de pantalón que coge el relevo de los pantalones más virales de internet. Cuando hablamos de virales, es porque se lo vimos a infinidad de influencers y que los incluyeron en sus looks, hasta Victoria Federica, cayó rendida a esta tenencia. Ahora, no quedará otra que apuntarse a esta nueva tendencia para no dejar de estar en la onda de la moda y además, es una tendencia que podremos combinar con deportivas y eso siempre gusta.

Pantalón parachute poplin stroppers FOTO: stradivarius

No sé si recordaréis, pero esta tendencia también vuelve de los años 2000, como el Barbiecore o el ‘tank top’. La moda siempre vuelve y esta vez renovada. De hecho, Stradivarius en su última colección ha incluido los pantalones Parachute como uno de sus pantalones estrella y que sabemos que desbancará al famoso pantalón cargo como los pantalones anchos del invierno. Muchas son las prendas que se convierten en tendencia este otoño y no sabemos por dónde empezar. Estos son algunos de los diseños que nos propone Stradivarius para hacernos vibrar esta temporada con looks apoteósicos.

Pantalón parachute poplin stroppers (29,99€)

Se trata de un pantalón largo fluido sin costuras con cierre de goma ajustable tanto en la cintura como en los tobillos y está disponible en varios colores piedra, kaki, negro o gris. Sin duda, es un pantalón que podrás combinar con las mejores deportivas de tu armario y con el que brillarás allá por donde vayas.

Pero, después, nos proponen otro pantalón, del mismo estilo, un pantalón de tiro bajo con cintura elástica y bajo ajustable con lazada que es lo veremos, seguramente, en las chicas más atrevidas y con mayor estilo que vayan a la universidad. Se puede combinar este pantalón con un tank top en color blanco con el que la figura quedará definida y la silueta llegará a resaltar por encima de todo. Eso sí, no olvides que estos pantalones no tienen tantos bolsillos como los cargo, tendrás que combinarlo con un bolso donde poder guardar todos tus accesorios.

Pantalón parachute popelín (29,99€)

Pantalón parachute popelín FOTO: stradivarius

Recuerda, las tendencias de los 2000 han vuelto y Stradivarius lo sabe. Estamos deseando ver a nuestras influencers de confianza eligiendo estos pantalones para inspirarnos y combinarlo de la forma que mejor sabemos. No olvides tus deportivas porque serán clave con los pantalones Parachute, para un otoño de moda y tendencias irresistibles.