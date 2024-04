Sassa de Osma vuelve a ser la invitada más elegante de primavera con los zapatos de tacón sensato de estilo 'coquette' de Dior

Si tuviésemos que resumir en pocas palabras cómo es el estilo de la abogada, diseñadora y ex modelo Sassa de Osma sería elegante, atemporal y un tanto vintage. Contrajo matrimonio con el príncipe Christian de Hannover, lo que la convierte en miembro de la familia real, y su presencia no pasa desapercibida con cada look que luce por su sofisticación y discreción, siendo toda una referente para todas aquellas amantes de la moda más clásica y elegante que jamás pasará de moda. Tiene un estilo muy parecido a otras celebrities como María de la Orden, con quien mantiene una buena relación de amistad, e incluso como el de la periodista y fundadora de una agencia de comunicación, Sofía Paramio. Y nos lo ha vuelto a dejar claro con los de campana que siempre están en el armario de las mujeres que mejor vistes. Sassa de Osma no se quiso perder en enero el desfile de Dior con un look premamá que es inspiración total. El Museo de Rodin sirvió como escenario impecable para alojar un desfile, el de Dior Alta Costura, que como en numerosas ocasiones, se da la mano con el arte, en esta ocasión, con la obra de Isabella Ducrot. Maria Grazia Chiuri presentó para Dior han sido espléndidas y la nueva entrega para la Alta Costura Primavera/Verano 2024 no se ha quedado atrás. Ante un escenario liso y acorde a la ocasión, fueron desfilando las diferentes modelos encargadas de presentar las novedades de la firma. Una de las más llamativas hace referencia al minimalismo y la feminidad de las prendas mediante estructuras clásicas y colores neutros. Un desfile del que Sassa de Osma cogió las ideas para ahora ser la invitada mejor vestida de esta Semana Santa.

Y es que Sassa de Osma nos ha dejado la inspiración perfecta para las invitadas embarazadas en los próximos meses, con ese aire tan femenino, elegante y de New Look que ha querido recuperar la casa de moda, volviendo a sus orígenes. Como resultado, obtenemos looks característicos de la maison con prendas de sastrería que se ven complementadas por pequeña joyería y calzado tradicional. Además, el perfecto equilibrio entre tonalidades tierra y grises junto a algún toque llamativo como el amarillo o el rojo se traduce en el querer aportar un ápice colorido a nuestros armarios de cara a la próxima temporada. Y Sassa de Osma lo ha plasmado con este estilismo de lo más romántico con las sandalias de tacón sensato más 'coquette' con lazo.

Se trata de la sandalia Adiorable de Dior, novedad de la temporada verano 2024, es una pieza moderna y elegante. El empeine de grogrén desflecado negro presenta un lazo desestructurado en la parte delantera, mientras que las tiras de piel de becerro tono sobre tono realzan el tobillo y presentan dos abalorios de resina blancos adornados con la firma CD. Este par le dará un toque refinado a cualquier look de la temporada como ha demostrado Sassa de Osma.