Este es el jersey de rotos de las rebajas de Zara que odiará tu abuela pero que las mujeres que veranean en el norte ya han estrenado

Un jersey en agosto y en plena ola de calor en España, cuesta de meter en la maleta de vacaciones, pero las mujeres del norte o las chicas que veranean en el norte, saben que es un indispensable. Y aunque Carmen Gimeno se ha escapado unos días de su querida Bilbao, nos ha dejado claro que ella no se quita el jersey ni en sus vacaciones en Oporto. Un jersey de las rebajas de Zara de esos que tu abuela odiará tanto como los jeans rotos, porque es un jersey con agujeros que parece que ha mordido un roedor. Pero no abuelas, es tendencia y moda. Pero no solo eso, además es de rebajas de Zara y lo necesitamos tanto en nuestra armario como el vestido de Aitana, o el top deVictoria Federica en Starlite Occident. Y es que aunque nosotras ya nos hayamos olvidado de las rebajas y solo pensemos en la nueva colección, este jersey por solo 7 euros es una gran inversión, porque además nos combina con todos nuestros looks al ser de un color neutro.

Un jersey de rotos de rebajas de Zara que Carmen Gimeno ha combinado con una falda de lino blanco tan veraniego. Porque este verano 2023 lo han vuelto a hacer: las prendas de lino vuelven pisando fuerte. Y es que cada año el lino adquiere un mayor protagonismo entre las colecciones de algunas de las marcas referentes como Alberta Ferreti, Brunello Cucinelli o Brioni, quienes ya nos anunciaron esta tendencia en la semana de la moda, en sus respectivas colecciones que el lino volvía aún con más fuerza a nuestras vidas. Y esta falda blanca también de Zara es perfecta.

Jersey punto rotos, de Zara (rebajado a 7.99 euros)

Un jersey de cuello redondo y manga larga con detalle de rotos y bajo con aberturas laterales que Carmen Gimeno además de combinarlo con la falda de lino, lo ha hecho con zapatillas.