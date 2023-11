La sudadera gris más básica de Victoria Federica en su viaje a Perú es la que no falta en el armario de las chicas más fashion

El viaje de Victoria Federica con amigos a Perú va llegando a su fin. Sí, el mismo viaje de la polémica por no acudir a la celebración del dieciocho cumpleaños de la Princesa Leonor, y del que tan pocas imágenes hemos visto. Y entendemos que es por eso, dado la polémica que ha generado esta escapada de Victoria Federica, la influencer no ha querido compartir muchas imágenes suyas en su cuenta de Instagram para que no podamos hablar de ella. Pero si el otro día la veíamos montar a caballo como toda una amazona, hoy la hemos podido ver con su look más básico para los días más fríos del otoño, con la sudadera gris que nunca falta en el armario de las chicas que más aman la moda. Porque aunque es una prenda básica, siempre puedes hacer que te quede un outfit elegante y con mucho rollo. Y la hija de la Infanta Elena, como buena amante de la moda, lo sabe.

Son cómodas, estilosas y más formales que las demás, y las chicas que mejor visten las llevan hasta para trabajar con sus abrigos de paño más estilosos o sus blazers más elegantes. Porque es una prenda eterna en los armario de otoño, que siempre nos resuelve los looks en los días más fríos del otoño y que también necesitamos en nuestra armario para vivir en ellas todo el invierno 2023. Aunque Victoria Federica se la ha puesto en su viaje a Perú, no dudamos que cuando vuelva al frío polar de Madrid, la va a seguir luciendo por sus calles con el máximo estilo.

Victoria Federica con sudadera gris. @vicmabor

Está claro que si aún no tienes una sudadera gris de fondo de armario, la necesitas para vestir como las chicas más 'cool' como Victoria Federica.