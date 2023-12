No superamos el lookazo cañero de Laura Matamoros que pensamos copiar para la próxima cita con nuestro grupo de amigas

Solo necesitamos piezas icónicas y confiadas para todas nuestras comidas y cenas con amigos. Laura Matamoros nos entiende (y mucho) y lo ha evidenciado en su última publicación de Instagram, donde nos hemos podido enamorar de su mítico vestido corto con escote asimétrico. No cabe duda de que el famoso little black dress (o, también conocido como minivestido negro) es una de las prendas que no puede faltar en el armario de una chica que sabe mucho de moda. Porque sienta bien, tiene un corte sencillo y funciona tanto para las citas de día como para las nocturnas. Asimismo, es muy fácil de combinar: desde con las prendas más básicas como con las más extravagantes y creativas. Sea como sea, pero todas debemos tener un minivestido negro ante cualquier emergencia indumentaria. Esta vez, Laura Matamoros ha disfrutado de una noche con amigos luciendo dicho vestido combinado con botas de caña alta y cazadora gris jaspeada. Es decir, la influencer se ha marcado un lookazo cañero y rompedor con los ojos cerrados.

Este vestido corto lo podemos encontrar en todas las marcas con el diseño perfecto adecuado a nuestras necesidades. Pero, lo que todas las editoras de moda tienen claro es que es la prenda más necesaria y funcional para esta época del año, en la que debemos acudir a diversas comidas, cenas y fiestas de Navidad. En terciopelo, algodón, con lentejuelas o flecos. Indiscutiblemente, es el look definitivo para destacar en cualquier acontecimiento y seguramente que se lo veremos a las insiders más seguidas de las redes sociales como María Pombo, Laura Escanes o Alba Díaz. Porque Laura Matamoros crea tendencia y este vestido es un modelo que ya hemos visto en el streetstyle con mucho estilo.

Nos apuntamos este look de vestido corto de Laura Matamoros para nuestros próximos eventos y citas para convertirnos en la mejor consejera de moda.