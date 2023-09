El vestido lencero más original (y sexy) que triunfará en otoño es de Mango y Laura Matamoros ya se ha hecho con él

Laura Matamorosha vuelto de sus vacaciones en Botsuana y, aprovechando el mal tiempo de este fin de semana en Madrid, ha decidido pasar un fin de semana de lo más familiar. Si ayer nos mataba a todas de envidia haciendo galletas con su hijo (copita de vino en mano) y remataba su tarde junto él, su padre, Kiko Matamoros, y su pareja Marta López Álamo disfrutando del partido del Real Madrid,hoy su plan de tarde es sofá, lectura y mantita con su niño, según nos ha mostrado en stories y, con las notificaciones de alertas de inundaciones que han plagado el móvil de todos los madrileños, no es para menos. Sin embargo, tal y como nos había prometido, la influencer ha sacado un ratito para enseñarnos sus nuevas compras entre las que no podía faltar una de las tendencias que triunfarán en otoño: el vestido lencero.

La hermana de Anita Matamoros nos ha conquistado con el vestido lencero de manga asimétrica de la nueva colección de Mango. Se trata de una prenda confeccionada completamente en viscosa y decorada con una puntilla de poliamida. Está diseñado como un modelo de estilo lencero y acabado satinado, corte fluido, diseño asimétrico, largo y entallado, cuello de pico, tirante fino, manga corta y espalda abierta, decorada con un sutil cierre de lazo. Un vestido ideal para triunfar en los planes más especiales de las noches del otoño y muy versátil, que podeos combinar con unas botas y unachupa de cuero, al estilo de Laura Matamoros, o con unos stilettos, una blazer, complementos dorados y un bolsito de mano, consiguiendo un estilismo mucho más sofisticado que no dudaría en copiarnos ni Amelia Bono.

Laura Matamoros @lmflores

Vestido lencero manga asimétrica, de Mango (79,99€)

Sea cual sea tu estilo, esta temporada no puedes quedarte sin una prenda lencera con la que crear los estilismos más sensuales y elegantes de tus planes más especiales.