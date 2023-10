María Pombo sabe que este vestido de Palomo para Bimba y Lola es el que va a triunfar entre las chicas andaluzas que mejor visten

Y cuando pensábamos que María Pombo no nos podía enamorar más con sus looks, va y cuelga este post de Instagram vestida con un diseño de la reciente colaboración de Palomo Spain conBimba y Lola. Si ya nos encantó su vestido de Redondo Brand con el que acudió a la boda de su hermana Marta Pombo, este que ha llevado en la fiesta Fabra y Olé no tenemos palabras. Y es que la pasada noche la agencia Fabra Comunicación celebró una cena con motivo de celebrar los 30 años de Bruno Fabra, CEO de la agencia y representante de Marta Lozano y Teresa Andrés, con un dresscode basado en la moda andaluza y en un toque español. ¿Podemos decir que María Pombo ha sido una de las mejores vestidas? Nosotros creemos que sí.

La influencer ha escogido una de las piezas más demandadas de la colección y se trata de un vestido rojo de punto en corte mini, con tiras atadas al cuello y decorado con flores en tamaño XXL. El color es una clara tendencia a la vista y la silueta que le hace es de ensueño. Lo ha combinado con unas sandalias de tacón de la marca Aquazzura y ha brillando con un maquillaje y peinado hecho por su confiada Inés Castaños. Nos unimos al comentario que Marta Lozano ha escrito en su publicación: "Ole mari guapa".

Además de ser un vestido espectacular para salir de fiesta, también lo es para las próximas fechas navideñas. Si eres andaluza y te apasiona la moda, estamos seguros de que te encantará este vestido que anoche vistió María Pombo, porque es el que necesitas para ser la mejor invitada del evento.

Vestido de maxiflores, de Palomo Spain para Bimba y Lola (750 euros)

Vestido rojo de maxiflores. Bimba y Lola

Sabemos que desearás tener esta prenda en tu armario y que intentarás sacarle partido como sea. No lo decimos nosotros, sino María Pombo que ha sabido elegir muy bien su estilismo y una vez más ha impresionado a sus seguidores.