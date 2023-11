Hemos descubierto el truco definitivo de Laura Matamoros para no pasar frío en Madrid con chaleco acolchado y leggings deportivos

Laura Matamoros ha pasado unas maravillosas y deseadas vacaciones en el paraíso luciendo tipazo y bikinis de ensueño. Pero, en su recién bienvenida a Madrid, la influencer ha tenido que hacer el cambio de armario rápido para adaptarse a las bajas temperaturas. Y lo ha hecho de una forma eficiente y estilosa, ya que se ha ido directa al gimnasio con un chaleco acolchado que las chicas más deportistas desearán tener. Avisamos de que si sigues leyendo, acabarás comprándotelo porque es una prenda de abrigo necesaria para ir bien calentita por las frías calles de la capital. Laura Matamoros nos ha enseñado por su Instagram stories un chaleco acolchado negro de Adidas que puedes encontrar ahora mismo disponible. Cada año lanzan un modelo similar, pues saben que al final recurrimos a él ante cualquier imprevisto o por necesidad. Muchas de nosotras ya nos hemos hecho con todos los chalecos de Zara que nos ha mostrado Rocío Osorno, pero también debemos hacer hueco en nuestro vestidor para los imprescindibles deportivos (por si algún día nos hacen falta).

Esta prenda es la perfecta para estos momentos, en el que a veces vemos too much ponernos plumíferos. Este chaleco acolchado sin capucha es el más cómodo para ir a hacer tus entrenamientos, como ha hecho Laura Matamoros. Lo ha combinado con unos leggings grises y unas deportivas blancas con un toque de animal print (que se está llevando mucho). Y no solamente será una debilidad para las más fitness, sino que también para las más pijas o modernas. Porque lo echarás en falta cuando te vayas a pasar el día al campo, un fin de semana de escapada por la montaña o de senderismo. Además, es una pieza tan clásica que seguro que la podrás encontrar en el armario de tu madre, si es que no lo has hecho ya.

Laura Matamoros con un chaleco acolchado. @_lmflores

Chaleco acolchado, de Adidas (91 euros)

Chaleco acolchado. Adidas

En muchas ocasiones no somos capaces de saber cómo combinar un chaleco acolchado. Laura Matamoros nos ha ofrecido su propuesta, pero hay muchas más maneras de dar juego a esta prenda y estamos convencidos de que te gustará.