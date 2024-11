Tamara Falcó se adelanta a la Navidad (y a su cumpleaños) con jersey calentito con brillos y la falda satinada que ama Isabel Preysler

La agenda de Tamara Falcó no para ni en su cumpleaños, si hoy celebrar su 43 cumpleaños, anoche aprovecho para organizar una cena con una marca de moda de la que es imagen. Y nosotras nos hemos fijado en su outfit, que es perfecto para cualquier cena de Navidad. Hablar de su estilo es reiterarnos en todo lo que hemos escrito de la celebridad en todos los artículos. Aunque se le asocie con un estilo pijo, lo cierto es que si lo analizamos en su profundidad, también es clásico, atemporal y básico que siempre perdura en una colección cápsula. Y este look tiene todo eso, y además es navideño, calentito y perfecto paar cualquier edad, tanto es así que seguro que se lo quiere copiar su madre, Isabel Presyler.

Porque Tamara Falcó es una gran anfitriona como Isabel, y antes de celebrar su cumpleaños hoy por todo lo alto, ha organizado una cena de trabajo para adelantarse a la Navidad con un jersey de cuello alto con brillos y la falda satinada que nunca falta en el armario de las que más saben de moda como ella. Los looks con jerséis de punto y faldas de satén son toda una constante entre las expertas en moda cuando llega el otoño. Este look no solo es perfecto para las jornadas de oficina, sino que también es perfecto para looks de noche como ha demostrado la marquesa de Griñón. Esta fórmula funciona mejor si hablamos de faldas de satén midi, en tonalidades lisas, y jerséis de punto más gruesos y de carácter oversize, que lleguen hasta la cadera. Así lo sentencian al menos las expertas en moda que cada otoño e invierno repiten esta fórmula sin cesar.

Una fórmula infalible de las mujeres mejor vestidas con la que Tamara Falcó ha inaugurado su 43 cumpleaños y se ha adelantado a la Navidad con una cena en Madrid.