Radiografía del estilo de Tamara Falcó al cumplir 43 años: clásico, atemporal e inspirado en su madre

Estamos de celebración. La famosa española más polifacética de estos momentos ha cumplido 43 años, demostrando (hoy más que nunca) el estilo que ha conseguido caracterizar a lo largo de todos los momentos que ha protagonizado. Es aristócrata, chef, colaboradora de televisión o diseñadora de moda. Efectivamente, estamos hablando de Tamara Falcó, pero, sobre todo, de una referente en el sector de la moda, de la misma manera que también lo es Ana Boyer o Isabel Preysler. En referencia a este tema, no cabe decir que la marquesa de Griñón es la heredera del estilo de su madre. No nos extrañaría de que ambas compartieran armario, puesto que tanto en los looks de street wear como en las alfombras rojas o eventos, siempre van sincronizadas.

Hablar de su estilo es reiterarnos en todo lo que hemos escrito de la celebridad en todos los artículos. Aunque se le asocie con un estilo pijo, lo cierto es que si lo analizamos en su profundidad, también es clásico, atemporal y básico que siempre perdura en una colección cápsula. Es decir, nunca tendrá problemas para salir del paso con un estilismo, ya que cada una de las piezas tienen la capacidad de compatibilidad tanto con otras de las mismas características como más acordes a las tendencias de la temporada correspondiente. Asimismo, Tamara Falcó pone cierta atención en la importancia de apostar por las calidades en los materiales a la hora de la confección, con el objetivo de que ofrezca una larga vida de uso.

Tamara Falcó e Isabel Preysler. Gtres

Conocemos tres facetas del estilo de Tamara Falcó. En primer lugar, hablamos de sus estilismos casuales, los cuales los solemos captar en sus apariciones del día a día. Y es que son uno de nuestros favoritos. La razón de ello es porque, al fin y al cabo, se convierten en la fuente de inspiración más fuerte y funcional para coger ideas a la hora de vestirnos todas las mañanas. A todo ello, gracias a su apuesta por prendas clásicas o ejecutivas (como blazers con hombreras, camisas con lazadas, gabardinas o pantalones de vestir anchos), también las podemos trasladar a los looksde oficina como una buena working girl. Dentro de su selección de ítems diarios encontramos tanto una apuesta por las marcas españolas de diseñador como por las low cost, como Zara o Mango. De esta manera, coincide con uno de los trucos de estilo de la Reina Letizia: combinar piezas de diseñadores españoles emergentes o consolidados en el panorama español con otras más económicas, así como accesibles a todos los bolsillos.

Tamara Falcó. Gtres

Dentro de este tipo de estilo de Tamara Falcó, no todas son combinaciones neutras o sobrias. Es totalmente común que la socialité sea captada por los paparazzis por las calles o saliendo de su apartamento, que acaba siendo toda una evidencia de su look. En muchas de ellas (y no sabemos si lo hará intencionadamente o no), recurrentemente acaba dando una imagen distinta a su fondo de armario. Ajeno a los looks ejecutivos, encontramos tanto vestidos fluidos sin muchos detalles, monos de estampado de flores (que comprarte con Isabel Preysler) o conjuntos con estampados más divertidos y juveniles que conquistan tanto a las mujeres de 30 como de 50 años.

Tamara Falcó. Gtres

Otra de sus facetas las encontramos en los momentos más comunes, donde se convierte en una de las mejores vestidas de la velada. No cabe duda de que nos estamos refiriendo a las vestimentas destinadas a las alfombras rojas, entrega de premios o eventos relevantes a nivel nacional o internacional. Tampoco podemos ocultar nuestra debilidad con los looks de invitada de Tamara Falcó, puesto que son los idóneos para concluir las tendencias en invitadas que más se llevarán en dicha temporada. En este momento, encontramos una abundancia de vestidos de todos los largos o estilos posibles. Bien es cierto que la marquesa de Griñón es amante de los diseños con detalles románticos, con estampados sutiles o con combinaciones de colores nada saturados. No obstante, en sus últimas apariciones, hemos visto a una celebridad arriesgando con nuevas texturas, cortes o escotes a través de diseños de Carolina Herrera, Oscar de la Renta, Dior o Gucci.

Tamara Falcó. Gtres

La tercera y última faceta de Tamara Falcó es la más deportiva o desenfadada. Bien es cierto que no es la más recurrente en sus estilismos, pero sí que son cautivadores cuando los muestra. Nos estamos refiriendo a los looks de aeropuerto, para dar un paseo junto con Íñigo Onieva o sacar a su perra Jacinta a partir de conjuntos de chándal en gris o sudaderas con joggers y zapatilla deportivas. Eso sí, aunque se trate de una estética no tan sofisticada, siempre le da un toque para ser fiel a su estilo clásico o pijo.

Tamara Falcó. Gtres

Del 1 al 10: los looks más icónicos e históricos de Tamara Falcó

A lo largo de los años, Tamara Falcó nos ha regalado una infinidad de estilismos que, consciente o inconscientemente, todas hemos replicado alguna vez en nuestra vida. Son rejuvenecedores, otorgan frescura a nuestro fondo de armario y nunca pasan de moda gracias a sus diseños clásicos o tradicionales. Siendo totalmente sinceras, no nos podríamos quedar con una selección, puesto que cada uno de ellos ha superado con creces la intención de la marquesa de Griñón, así como se han convertido en toda una referencia. No obstante, nuestra redacción ha seleccionado los 10 mejores looks de Tamara Falcó en honor a sus 43 años.

1. La infinidad de trajes masculinos de su fondo de armario

Tamara Falcó. Gtres

No podíamos comenzar este artículo sin hacer mención a su gran repertorio de trajes masculinos con los que ha deslumbrado tanto en el street wear como en cada uno de los eventos. Sabemos que tiene muchísimos más, pero nos quedamos con este diseño de raya diplomática en blanco conformado de americana con hombreras, pantalones de vestir y chaleco ajustado.

2. El vestido de invitada de Schiaparelli que le conecta con Adele

Tamara Falcó. Gtres

De la misma manera, no nos podemos quedar con simplemente un vestido de invitada. Pero, sí que me siento con la obligación de recordar esta obra de arte de Schiaparelli que también ha llevado Adele. Se trata de un estilismo bicolor que protagoniza un gran lazo en la zona del escote que quitó el protagonismo al estreno de su programa como jurado.

3. Sus looks monocromáticos, donde el color más en tendencia de la temporada es el protagonista

Tamara Falcó. Gtres

Tamara Falcó siempre ha estado atenta a las tendencias de cada temporada. Este otoño-invierno 2024/2025 el color más llevado es el rojo, por lo que no ha dudado en escogerlo para protagonizar un dos piezas de lo más sensato, así como acertado. Se trata de la camisa con lazada eterna (que tiene en otros colores en su armario) combinada con una falda midi plisada que queda bien a todas las mujeres de todas las edades.

4. El vestido morado de escote 'cut-out' de Pedro del Hierro más solicitado

Tamara Falcó. Gtres

Hablamos de uno de los looksmás icónicos de Tamara Falcó. Un vestido de Pedro del Hierro en morado con escote cut-out, mangas francesas y silueta recta que estiliza su figura.

5. Su espectacular vestido de novia con cientas de inspiraciones confeccionado por Carolina Herrera

Vestido de novia de Tamara Falcó. @tamara_falco

No cabe duda de que se ha proclamado como uno de los vestidos de novia más históricos de la alta sociedad, que llegó a alcanzar los 25.000 euros. Se trató de un diseño confeccionado por Carolina Herrera a través de la dirección de Wes Gordon. Se inspiró en uno de los diseños presentados en la colección Prêt-à-porter Otoño-Invierno 2023/2024, que fue presentada en New York Fashion Week en febrero de 2023.

6. El toque español en el vestido de lunares de su amiga Johanna Ortiz

Familiares y amigos acuden al Brunch post-boda de Tamara Falcó e Iñigo Onieva Francisco Guerra Europa Press

Como hemos mencionado anteriormente, Tamara Falcó es una amante de los vestidos con estampados. Uno de sus favoritos es esta confección de su amiga Johanna Ortiz, que destaca por un print blanco con lunares en verde sobre un patrón con mangas abullonadas, cuerpo holgado y falda de silueta recta.

7. El vestido de efecto satinado con gran lazo más deseado por las chicas coquetas

Tamara Falcó con vestido de su colección. Gtres

Otro diseño de Pedro del Hierro que más ha protagonizado los temas de conversación de todas las editoras de moda. Con una faceta más cercana a la corriente coquette, se presentó con un vestido de corte midi de efecto satinado en lavanda con un gran lazo en burdeos que no le dejó nada indiferente. Asimismo, otro de los detalles impecables fueron las sandalias de tacón más creativas de su zapatero.

8. El inesperado vestido de Tamara Falcó por su 40 cumpleaños

Tamara Falcó. Gtres

Cómo dejar atrás el espectacular vestido de Tamara Falcó para celebrar sus 40 años. Un diseño de alta costura de Jan Taminiau que destacó por su minucioso trabajo artesanal para confeccionar este modelo en color champagne con cuerpo ceñido, escote en forma de V y una falda de tul de seda vaporosa acabada en una larga cola.

9. El tres piezas más favorecedor que comparte con Isabel Preysler

Tamara Falcó. Gtres

También seleccionamos otro traje masculino, pero con un toque más especial. Se trata de un conjunto de tres piezas de estampado de lunares en blanco y negro conformado de americana con hombreras, pantalones flare y camisa fluida. Un total look que estamos seguras que también llevaría Isabel Preysler.

10. Un estilismo de lo más casual o sobrio que siempre funciona

Tamara Falcó. Gtres

Un estilismo de lo más sencillo que podemos replicar absolutamente todas. Sin embargo, siempre funciona para cualquier ocasión gracias por la apuesta de prendas básicas y atemporales de fondo de armario, como son los jerséis de punto neutros y los pantalones de efecto cuero.

Tras el análisis del estilo que ha conseguido Tamara Falcó a sus 43 años, así como el repaso de sus 10 mejores looks, es irrefutable no darse cuenta de que se trata de una de las estéticas más acertadas, tengas la edad que tengas. Seguirás llevando todas sus prendas tanto a los 20 como a los 40 años, por lo que no hay margen de error.