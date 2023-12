Tamara Falcó agota en Zara el top de lentejuelas más pijo (y clásico) para todas nuestras comidas de Navidad

Entre viaje y viaje, y antes de poner rumbo a Miami para pasar la Navidad en familia, Tamara Falcó no ha faltado a su cita de los jueves en ' El Hormiguero ' con Pablo Motos. Un programa al que justo el próximo jueves asistirá su madre Isabel Preysler para promocionar su documenta de dos capítulos en Disney+ que nosotras ya hemos visto, y del que os hablábamos ayer. Pero a la espera de ver el look con el que nos sorprenden madre e hija en una semana, vamos a analizar el look que ha lucido esta noche Tamara Falcó de Zara, y muy navideño, a 17 días para que arranque la Navidad. Porque las prendas de lentejuelas siempre son sinónimo de Navidad y de elegancia, y la marquesa de Griñón ya las ha lucido en las últimas semanas en trajes, faldas y vestidos.

Mientras su madre no se quita los pantalones de campana en su documental de Disney+, Tamara Falcó ha convertido el tejido de brillos y lentejuelas en su uniforme de las últimas semanas para asistir a 'El Hormiguero'. Aunque eso sí, a Isabel Preysler también la vemos en uno de los capítulos con su estilista Cristina Reyes buscandolooks de lentejuelas para su Navidad en Miami, con dos vestidos de Claro Couture, uno en rojo y otro en blanco. Pero entre tanto viaje, Tamara Falcó se ha ido de compras a Zara para hacerse con este top de lentejuelas de edición limitada que ya ha agotado y una falda tubo negra que se ha convertido en su prenda estrella.

El look de Tamara Falcó en 'El Hormiguero'. @tamara_falco

Top lentejuelas edición limitada, de Zara (49,95 euros)

Estamos hablando de este top de cuello redondo y manga larga de Zara con forro interior con detalle de lentejuelas que nos parece de lo más elegante y clásico para todas nuestras comidas y cenas de Navidad con este estilismo como el de Tamara Falcó.