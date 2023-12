Lola Lolita desvela en 'El Hormiguero' qué ganan los artistas más famosos grabando con ella

'El Hormiguero' concluyó anoche la semana con la visita de Lola Lolita , una de las creadoras de contenido españolas más reconocidas del momento. La joven alicantina, de tan solo 21 años, es toda una sensación en la red social TikTok y ha sido considerada por la revista Forbes como el rostro de la Generación Z.

¿A qué edad puso Lola su primer vídeo en redes sociales? "13 ó 14. En el instituto me gritaban, me decían cosas, pero por suerte mis profesores me ayudaron muchísimo".

Cuando acabó bachillerato "tuve que tomar una decisión y empecé publicidad, que lo dejé al segundo año por irme a Madrid. Yo la carrera la puedo acabar cuando quiera", contó la influencer.

¿Cómo se tomaron sus padres que dejara los estudios por las redes sociales? Sus padres siempre la han "apoyado mucho". "Me dijeron que hiciera lo que quería hacer y, mira, me está yendo de puta madre".

¿Viven los influencers del cuento? "Todos los días tengo que grabar, las campañas para marcas, y luego tu contenido diario; siempre tienes que estar currándotelo. De equipo sólo somos mi móvil y yo. Mi mánager es mi madre y mi chico es mi cámara".

Tener una pareja creadora de contenido, como es el caso de Lola Lolita, ¿qué supone? "Yo me guardo mis ideas, pero él sí las comparte conmigo". En relación a la envidia que pueden despertar estos nuevos famosos: "Hay mucha gente falsa. En este mundo te tienes que llevar con todos, aunque no te apetezca, porque supone beneficio mutuo".

"TikTok maneja hoy en día la tendencia musical: y todos los artistas quieren estar allí", contó la alicantina en relación a las colaboraciones que ha hecho con cantantes de primer nivel como Shakira o Manuel Turizo. "Lo más 'guau' fue lo de Shakira, pero cuando me puse más nerviosa fue cuando Maluma : es un encanto".

¿Cómo es hacer un viaje de 10 horas para grabar un vídeo de 10 segundos? "Merece la pena. Son personas que admiro y que jamás pensé que iba a conocer".

Narró Lola Lolita su encuentro con la modelo Kendall Jenner en un desfile de L'Oréal: "Entré al baño sin echar el pestillo para cambiarme, estaba desnuda. Y mi novio, que estaba en la puerta me dijo que saliera por favor: y allí estaba ella lavándose las manos y fue su momento".

En otro orden, ¿podría estar sin un móvil? "Si no tengo el móvil no hago nada. Me vendría muy bien para la cabeza un día sin móvil: me iría a pasear, a tomar aire puro y a relajarme".

A la creadora de contenido llegaron a salirle calvas por el estrés causado por sus haters: "Comentarios negativos, que se metan con tu físico, eso me afectaba mucho. Pero ahora me muestro como soy y le caigo mejor a la gente. Lo mejor es tratarlo con un psicólogo porque si no es que te puedes hundir".