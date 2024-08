Tamara Falcó estrena este vestido bohemio (y de 'efecto vientre plano') en su cita romántica en Maldivas

Según Tamara Falcó, no hay mejor plan que una noche de cine bajo las estrellas. No obstante, sentimos decir que a nosotras sí que se nos ocurre un ocio más apetecible, como ir en busca del vestido de estampado desteñido que ha metido en su maleta de viaje a Maldivas. Y ante esto no podemos debatir nada, puesto que se trata de un modelo tan favorecedor que podrías compartir con tu madre, hermana o tía. Pues bien, desde hace varias semanas, la marquesa de Griñón ha puesto rumbo a una de las islas más deseadas por las celebridades e influencers, como son las Maldivas, junto con su marido Íñigo Onieva. Y es que, además de darnos envidia de los paisajes de ensueño y la gastronomía tan apetecible, también nos ha creado varias necesidades y todo tiene que ver con las prendas que se ha llevado desde Madrid. Hablamos de vestidos coloridos que potencian el moreno, pantalones de linofluidos o al estilo pijamero o caftanes fluidos (así como fresquitos) para bajar a la playa. Esta vez ha ocurrido exactamente lo mismo: Tamara Falcó nos ha mostrado el vestido más personal y bohemio que llevaría desde Sara Carbonero hasta Victoria Federica en sus vacaciones de verano. Si nos adentramos a los detalles que presenta el diseño, debemos hablar de su escote en V, las costuras justo debajo de la zona del pecho para favorecerlo, la caída tan elegante que presenta o el juego de colores que protagoniza este estampado desteñido. Como es fácil que te obsesiones con él, debemos comunicar que lo encontrarás el Cortefiel (en la colección TFP by Tamara Falcó) con una rebaja a 99€.

Acabando el mes de agosto, es de costumbre recopilar los últimos looks veraniegos de las celebridades. Tal y como hemos analizado los recientes estilismos de Vicky Martín Berrocal en Ibiza o los pantalones más cómodos y bohemios de Mar Flores para potenciar el bronceado. En el caso de Tamara Falcó, sabemos que los vestidos son una de sus prendas fetiche, por lo que no podíamos perder la ocasión de avisar a todas las editoras de moda sobre este vestido. Esta vez, ha combinado este ítem hippie con un clutch de rafia, así como con unos pendientes joya largos para elevar el look. En cuanto al calzado, se podría llevar tanto con sandalias planas o de tacón como con bailarinas o chanclas, dependiendo del estilo que quieras conseguir.

Vestido de estampado desteñido, de Cortefiel (rebajado a 99 euros)

Hasta ahora, no tenemos información sobre cuándo regresará Tamara Falcó de su viaje más románico junto con Íñigo Onieva. Pero, lo que sí que sabemos con certeza es que volverá demostrando más estilo que nunca.