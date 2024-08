Así es el nuevo y sofisticado vestido que Tamara Falcó podría compartir con Isabel Preysler

Tamara Falcó se despide de su viaje más romántico (junto con Íñigo Onieva) en Maldivas con el vestido que podría compartir perfectamente con Isabel Presley. Cuando pensábamos que la marquesa de Griñón no podría superar el vestido de Cortefiel que no marca nada de barriga, ahora nos crea la necesidad de hacernos con un modelo de lo más fresquito para terminar agosto. Con ello, queda confirmado que los vestidos son una de las prendas favoritas de la celebridad: porque sientan bien, son ligeros y cómodos para cualquier ocasión. Esta vez, tanto Tamara Falcó como Íñigo Onieva se despiden de este lugar mágico y de ensueño con una cena romántica antes de regresar a Madrid. Pero, antes de todo, la celebrity se ha preocupado en mostrarnos una fantasía de confección bajo el nombre de una diseñadora colombiana: Johanna Ortiz. Se trata de una firma especializada en vestidos de invitada o de cocktail que no pasan nada desapercibidos. La mayoría de sus propuestas protagonizan tanto estampados clásicos como colores neutros y relajados, así como con patrones tradicionales. Carmen Lomana, Vicky Martín Berrocal o Amelia Bono son algunas de las celebridades que también siguen a esta marca colombiana, por lo que tenemos todas las pruebas posibles para confirmar que será una de las favoritas entre los looks de invitada.

En el caso de Tamara Falcó, ha combinado este vestido con sandalias planas metalizadas y, a diferencia del peinado sofisticado que eligió para la noche de cine con su marido, esta vez se ha decantado por presumir de corte de pelo long bob. Si nos centramos en este vestido de Johanna Ortiz, debemos decir que es una prenda impresionante confeccionada en seda que brinda una sensación lujosa y liviana. El diseño cuenta con un favorecedor escote en V, unas mangas súper anchas y varios detalles brillantes intrincados que le aportan un toque de glamour. Eso sí, uno de los toques que más llaman la atención es la combinación de colores, que consiguen que sea el perfecto para ocasiones especiales. Actualmente, está disponible en la página web oficial por 787€ (en casi todas las tallas) y es el atuendo que podrás compartir con tu madre, tía o, incluso, hermana.

Vestido largo con estampado de contraste de colores, de Johanna Ortiz (787 euros)

Vestido largo con estampado de contraste de colores. Johanna Ortiz

Esta mañana, tanto Tamara Falcó (acompañada de su marido) como Isabel Preysler han regresado a España con el objetivo de unirse junto con los familiares y los amigos de Caritina Goyanes para darle el último 'adiós'.