Sabemos cuál es el champú favorito de Tamara Falcó para tener el pelo brillante e hidratado durante el verano

El verano es la época del año en la que todos queremos lucir nuestro mejor aspecto, desde el bronceado perfecto hasta ese cabello radiante que parece capturar la luz del sol. Sin embargo, las altas temperaturas, la exposición al sol, el cloro de las piscinas y el agua salada del mar pueden hacer estragos en nuestra melena, dejándola seca, opaca y sin vida. La buena noticia es que hemos descubierto el secreto que Tamara Falcó, la marquesa de Griñón, utiliza para mantener su cabello impecable, incluso durante sus vacaciones en las exóticas islas Seychelles.

No es un misterio que la marquesa de Griñón es una verdadera gurú del estilo y el bienestar. Cada uno de sus looks y rutinas es seguido de cerca por más de un millón de personas que buscan inspiración para verse y sentirse bien. Recientemente, hemos podido conocer cuál es el producto imprescindible en su neceser de viaje, y no es otro que el Champú nutritivo revitalizante sin sulfatos de Sisley. Sí, ese mismo que se ha convertido en el favorito de muchas celebrities gracias a sus increíbles beneficios para el cabello.

Champú nutritivo revitalizante sin sulfatos de Sisley (rebajado a 48,30 euros en Primor)

Champú nutritivo revitalizante sin sulfatos Primor

Este champú, parte de la línea de cuidado capilar Hair rituel de Sisley, es mucho más que un simple producto de lavado. Formulado con aceite de camelia, es una verdadera joya para aquellos que buscan revitalizar su melena, aportando volumen y brillo desde la primera aplicación. Tamara Falcó no es la única que ha caído rendida a sus encantos, pero su elección confirma que este es el must-have para aquellas que desean mantener un cabello sano y lleno de vida, incluso en los días más calurosos.

El champú favorito de Tamara en verano. @tamara_falco

¿Por qué es el favorito de Tamara? La respuesta es sencilla: porque cuida del cabello de manera integral. Este champú sin sulfatos está diseñado para limpiar suavemente el cuero cabelludo y el cabello, sin resecarlo, lo cual es esencial durante el verano cuando el pelo tiende a perder más humedad. Además, su fórmula enriquecida con aceite de camelia no solo hidrata, sino que también fortalece el cabello, devolviéndole su elasticidad y reduciendo la rotura. Así, la hija de Isabel Preysler (y ahora tú) consigue mantener su melena brillante y suave, lista para cualquier plan, desde una cena elegante en el resort hasta un día relajado en la playa.

Una de las maravillas de este producto es sin duda su formulación a base de aceite de camelia, este es conocido por ser un emoliente natural que nutre profundamente el cabello, dejándolo sedoso y manejable. Este ingrediente estrella es lo que convierte a este champú en un aliado perfecto contra los daños del sol y el calor. Pero eso no es todo. El champú también es perfecto para dar cuerpo y volumen, algo que todas deseamos cuando buscamos una melena con movimiento y sin frizz.

Así que, si estás planeando tus vacaciones o simplemente quieres darle a tu cabello el mejor cuidado este verano, sigue el ejemplo de Tamara y asegúrate de incluir este champú en tu rutina. Porque si hay algo que nos ha enseñado la marquesa, es que un pelo bien cuidado es el mejor accesorio que puedes lucir.