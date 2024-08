Este es el vestido de marca catalana que Tamara Falcó ha llevado para un romántico paseo en barco en las Maldivas

Tamara Falcó e Íñigo Onieva siguen disfrutando de la paradisiaca isla de Maldivas, donde cada esquina parece sacada de una postal de ensueño, y el azul turquesa se funde con el cielo en el atardecer, la marquesa de Griñón demuestra una vez más por qué es una de las mujeres que más sabe de moda de nuestro país.

Maldivas es sinónimo de lujo, exclusividad y tranquilidad. Es un destino que evoca la idea de escapada perfecta, donde cada detalle, desde el alojamiento hasta los estilismos, refleja un estilo de vida superior. Para una tarde en barco acompañada de su marido, Tamara, ha optado por un look que captura al dedillo la esencia del lugar: un vestido ligero, cómodo, pero con ese toque chic que no puede faltar en cada aparición de la hija de Isabel Preysler.

Vestido arles morella de Babbaki (119 euros)

Vestido arles morella Babbaki

Este vestido de la firma catalana Babbaki ha sido confeccionada en tejido 100% algodón voile, y es un claro ejemplo de cómo la moda puede ser tanto ética como estética. El vestido presenta un print floral sobre un fondo turquesa que se fusiona de manera armoniosa con los tonos del paisaje maldivo. Cada prenda de la marca Babbki es única, gracias a su estampado a mano utilizando tintes naturales y la técnica artesanal del blockprint, lo que añade un valor adicional de autenticidad y exclusividad a sus diseños.

La elección de Tamara no solo destaca por su elegancia, sino también por su funcionalidad. Las mangas cortas abullonadas ofrecen un aire romántico y femenino, mientras que la abertura en la espalda aporta un sutil toque sensual que no desentona con el ambiente relajado del lugar.

Pero el look de Tamara no se detiene en el vestido. Como toda mujer con buen gusto, ha sabido escoger los accesorios perfectos para completar su outfit. Unas sandalias planas, ideales para unas vacaciones de lo más relajadas sin perder ni un ápice de estilo, que combinan a la perfección con un bolso de mano en acabado de mimbre, que añade un toque rústico y natural al conjunto. Estos accesorios no solo complementan de manera ideal el vestido, sino que también son prácticos y cómodos, perfectos para disfrutar de una velada al con el mar de fondo.

Este conjunto es un reflejo de la personalidad de Tamara: elegante, discreta y con un toque de naturalidad que la hace accesible a todos. En un entorno tan idílico como las Maldivas, Tamara Falcó nos recuerda que la moda es, ante todo, una forma de expresión personal, una forma de sentirse bien con uno mismo y con el entorno. Su elección de este vestido de Babbaki es un ejemplo perfecto de cómo la moda sostenible y el lujo pueden ir de la mano, ofreciendo no solo estilo, sino también un compromiso con el medio ambiente y la artesanía.