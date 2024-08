Esta es la firma española que ha conquistado a Vicky Martín Berrocal en su viaje a Ibiza

Comprendemos la nostalgia que Vicky Martín Berrocal está sintiendo en estos momentos, puesto que oficialmente se ha despedido del verano. No cabe duda de que la celebridad ha estado disfrutando de estos meses cálidos tanto con su familia como con su círculo de amigos más íntimo en los rincones más maravillosos de España. Desde Mallorca o Cádiz hasta Ibiza, última isla donde acaba de pasar sus últimos días de vacaciones con su hija Alba Díaz o su hermana Rocío Martín Berrocal. Eso sí, aunque la diseñadora de moda esté diciendo 'adiós' a los momentos más relajantes y de desconexión, nosotras no nos desprendemos de sus propuestas estilísticas para seguir cogiendo ideas a la hora de vestir. En las últimas semanas, hemos confirmado que los vestidos ajustados son los claros ganadores en el fondo de armario de Vicky Martín Berrocal. En todas sus versiones, cortes, estilos, escotes o colores. Y todo ello tiene una razón: los vestidos ajustados favorecen la silueta de la mujer, así como sientan bien para todas las ocasiones. Es más, en la mayoría de las ocasiones, la celebridad los combina con sandalias de tacón (una opción de lo más recurrente), pero también se pueden lucir con bailarinas planas (como harían las influencers nórdicas o portuguesas), así como con chanclas de tacón sensato, tal y como ya ha hecho Violeta Mangriñán. Ahora bien, esta vez nos ha sorprendido con un conjunto troquelado de lo más ibicenco, fresquito y bohemio de la marca española Charo Ruiz Ibiza.

Lo cierto es que los conjuntos son una de las apuestas favoritas por las editoras de moda, ya que nos facilitan los momentos de no saber qué ponernos. Además, ofrecen versatilidad y utilidad a nuestro guardarropa, puesto que ambas piezas se pueden utilizar por separado o en conjunto. Especialmente, Vicky Martín Berrocalha lucido tanto una camisa clásica como unos shorts con goma en la cintura decorada con un tejido troquelado en color blanco con diversos bordados en azul. El típico indispensable que no te puedes olvidar meter en la maleta de viaje a una isla paradisíaca o a un destino de Grecia al más puro estilo 'Mamma Mia'. En estos momentos, podemos encontrar solamente la camisa en la página web de Charo Ruiz Ibiza por 239€, mientras que los shorts están agotados. No obstante, están disponibles otros modelos similares en otros colores. Por lo que, no tienes excusa para no hacerte con él.

Blusa troquelada, de Charo Ruiz Ibiza (239 euros)

Conjunto troquelado. Charo Ruiz Ibiza

Vicky Martín Berrocalvuelve a darnos una lección de moda con este conjunto de camisa y shorts troquelado para despedirse oficialmente de sus vacaciones de verano.