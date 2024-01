Tamara Falcó nos deleita con una sudadera de rayas súper versátil y que está rebajada a menos de 12 euros en H&M

Tamara Falcó se ha escapado a Alicante y no se ha olvidado de meter en su maleta la sudadera de rayas más versátil. La celebridad ha disfrutado junto a su marido Íñigo Onieva de un fin de semana repleto de una carta gastronómica de lo más deliciosa. "Dada mi pasión por la gastronomía y mi interés por la comida, me he quedado fascinada con la oferta gastronómica que tienen en SHA Wellness Clinic", ha comentado Tamara Falcó en su última publicación de Instagram. Y es que entre tantas fotografías de platos extraordinarios, no hemos podido evitar fijarnos en el look casual y cómodo que todos buscamos un domingo (o cualquier día de la semana). Estamos hablando de una sudadera básica de rayas horizontales que podemos combinar desde con un jogger para las semanas más tediosas hasta con pantalones de pinza para ir a la oficina. Indiscutiblemente, es la prenda definitiva que cualquier editora de moda tiene en la recámara, porque es clásica y se puede jugar con ella con distintos estilos. Y es que Tamara Falcó ha aprovechado bien las rebajas, porque podemos encontrar esta pieza en H&M por menos de 12 euros. Es decir, un descuentazo que todas debemos aprovechar.

Tamara Falcó se adapta a todo tipo de estilos. En una ocasión la podemos ver vestida con vaqueros rectos y plumífero y en otras circunstancias con un vestido de lunares sacado de la película más romántica como es Pretty Woman. Sin ninguna duda, Tamara Falcó sabe el momento y la manera de sacar partido a todas las prendas y accesorios de su armario, como ha hecho esta vez con la sudadera que ahora las chicas más rápidas se van a comprar en la marca sueca. Indiscutiblemente, es un ítem que ya se lo hemos visto en distintas versiones, como en jerséis, a varias celebrities, como Amelia Bono o Vicky Martín Berrocal.

Tamara Falcó con sudadera de rayas. @tamara_falco

Sudadera de rayas, de H&M (rebajada a 11,90 euros)

Sudadera de rayas. H&M

Tamara Falcó ha apostado por la comodidad y lo confiado para lucir esta sudadera de rayas súper ponible con todas las prendas posibles. ¿Serás la próxima en comprártela?