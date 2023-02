Todas necesitamos este jersey de rayas de Vicky Martín Berrocal para los días más soleados de invierno

Viajar es uno de los grandes placeres de la vida y Vicky Martín Berrocal, lo sabe. La celebrity está disfrutando de una pequeña escapada a Lisboa, donde las temperaturas parece que son más favorables y ha sacado el jersey que toda experta en moda necesita en su vestidor, se trata de una pieza de fondo de armario imprescindible y que mujeres como Paula Echevarría o Sara Carbonero disfrutan todos los años en sus looks de temporada. Ya sabemos que el invierno en España está siendo frío y con la bajada de temperaturas, los looks se han convertido en invierno total para hacer protagonista a las botas más deseadas de la temporada o el abrigo que no podrás sacarte de la cabeza (ni de tus looks). Por ello, Vicky Martín Berrocal ha rescatado el jersey de rayas, un básico que queda bien en cualquier época del año y que nunca falla.

Hay veces que no sabemos si la elegancia va reñida con lo experta en moda que seas, en este caso, Vicky Martín Berrocal es una de las mujeres más elegantes de España (junto a Carmen Lomana, como siempre) y suele elegir looks que den el protagonismo a las prendas que más le favorecen. Por ello, ha rescatado el jersey de rayas, el básico perfecto para cualquier invierno y que podrás combinar con tus jeans pitillo favorito o con un abrigo de paño, al más puro estilo Tamara Falcó. Para ficharlo, solo necesitas entrar en la web de nuestras firmas de confianza y elegir la mejor opción.

Vicky Martín Berrocal con jersey de rayas en Lisboa FOTO: @vickymartinberrocal

Cuando se trata de encontrar la copia perfecta, siempre acudimos al mismo lugar. Vicky Martín Berrocal elige la camiseta oversize de rayas que tiene Zara para su paseo por Lisboa y lo combina con un abrigo de paño y sus pantalones de confianza. No hay mejor look para tomarse una piña colada a orillas de la ciudad portuguesa.

Camiseta oversize rayas, de Zara (17,95 euros)

CAMISETA OVERSIZE RAYAS FOTO: Zara

¿Quieres triunfar en tu look sin importar el momento? Las rayas siempre son un acierto y Vicky Martín Berrocal, lo sabe.