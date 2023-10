Amelia Bono crea la necesidad de comprarnos el jersey de rayas marineras más bonito de esta temporada

Si antes ya teníamos claro que la temporada de otoño-invierno consiste en vestir con básicos, Amelia Bono nos lo ha confirmado del todo. Y no solamente nos sirve para ocasiones en las que no tenemos ganas de vestirnos o nos sabemos qué ponernos. Pues es un recurso que lo utilizamos para ir a la oficina, a un evento, de cena o asistir a un cumpleaños, como ha sido el caso de la celebridad. Y es que estaba pasando las historias de Instagram cuando he visto el story que ha publicado Amelia Bono con un jersey de punto de ese O esedecorado con rayas horizontales en color blanco y marino, que te avisamos que será tu aliado para conseguir un estilismo elegante. Muchas veces no se trata de la prenda en sí (pero, en esta ocasión también), sino en la manera de combinar la ropa con los accesorios y esta vez nos sentimos con la obligación de comentar el lookazo que ha mostrado.

Este jersey es ideal para conjuntarlo con los vaqueros de perlas virales que nos enseñó hace pocos días o con el mítico pantalón blanco fluido que todas tenemos en nuestros armarios. No hace falta buscar mucho más para verte la mar de favorecida. Sin embargo, debemos poner cierta atención a los accesorios, pues Amelia Bono se ha posicionado en el team dorado con un collar (muy bonito y extravagante, por cierto) y varios anillos. No nos olvidemos de las gafas de sol extragrandes de Loewe, que también son un imprescindible para estos meses (y te contamos qué formas te quedan mejor). Te desvelamos el gran secreto para triunfar con este outfit: la cuestión es encontrar el jersey perfecto, de calidad y capaz de aguantar años y años. En la imagen se puede comprobar que Amelia lleva un jersey con textura, caída y apariencia de abrigar mucho.

Amelia Bono con un jersey de rayas. @ameliabono

Jersey de rayas marineras, de ese O ese (70 euros)

Confiamos en que mínimamente tengas un jersey similar al de Amelia Bono porque es fácil de poner, queda genial con cualquier básico de tu armario y te adelantamos que no vas a parar de verlo tanto por las redes sociales como en las calles.