Tamara Falcó presume del plumífero de pata de gallo que todas las chicas más pijas de Madrid van a agotar en estas rebajas

Tras su llegada de Miami, Tamara Falcó no ha dudado en escaparse unos días a la nieve junto a su marido Íñigo Onieva. Y es que ya sabemos que la celebrity es toda una amante de este tipo de viajes. Su estilo se conoce por seguir una estética elegante y sofisticada con looks versátiles y atemporales. Sin embargo, un día le podemos ver con un vestido de lunares súper pijo y al siguiente con un chándal de lo más cómodo para ir al aeropuerto. Pues bien, ahora nos ha vuelto a dejar boquiabiertos con una de las prendas más en tendencia del momento: el plumífero. Pero, hablando de Tamara Falcó, esta pieza no podía ser sencilla, sino protagonizada por el tradicional estampado de pata de gallo en blanco, negro y rojo. Indiscutiblemente, se trata de una propuesta de lo más original y llamativa. La ha combinado con jersey cuello alto en blanco, pantalones negros con línea lateral y bolso con inspiración a lujo.

Los plumíferos son una de las prendas que más están llevando durante este inverno tanto las celebrities como las influencers. Desde el cortito y rojo de Paula Echevarría hasta el caqui de Nuria Roca. No obstante, Tamara Falcó va a poner de moda este modelo de S'portofino para que las chicas más coquetas de Madrid puedan escaparse a la nieve con un estilismo muy calentito y favorecedor. Una vez más, la marquesa de Griñón nos ha dado una lección de moda para incluso sacar partido a este plumífero en el streetstyle con prendas básicas y clásicas. Además, estamos seguras de que muchas editoras y expertas en moda van a incluir esta prenda a su lista de rebajas de enero 2024 para agotarla.

Tamara Falcó con plumífero de pata de gallo. @tamara_falco

Plumífero de pata de gallo, de S'portofino (550 euros)

En definitiva, Tamara Falcó nos ha dado el primer regalo de Día de Reyes con este plumífero súper ponible que pensamos utilizar hasta que la borrasca y las bajas temperaturas desaparezcan.