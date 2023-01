7 plumíferos en los que necesitas invertir en las rebajas de invierno y aún no lo sabes

La temporada de invierno llegó más fuerte que nunca, este año, el frío ha llegado a esos límites en los que necesitamos capas y capas para soportar las bajas temperaturas. Ahora, soñamos con aquellos looks que nos dio Carmen Lomana durante la Navidad en República Dominicana o los ‘modelitos’ de Boris Izaguirre durante cualquier verano. Mientras esperamos a que llegue la ansiada primavera (que aún queda), las rebajas de invierno 2023 nos ha preparado una dosis de buenos descuentos para hacernos con grandes prendas que protagonizarán nuestros looks de temporada. Paula Echevarría y Sara Carbonero, ya se hicieron los mejores descuentos (y también de firmas españolas), ahora es nuestro momento.

¿Aún no has comprado en las rebajas de invierno 2023? No nos lo podemos creer. Si eres de esas personas que se le ha echado el tiempo encima y no tienes ningún fichaje de rebajas, es probable que necesites leer este post para darte cuenta que tenemos la selección de los 7 mejores plumíferos (de rebajas) en los que necesitarás invertir y aún no lo sabes. Son de Zara y El Corte Inglés, merecerá la pena ficharlos para nuestro armario de invierno y convertirnos en una fashion victim, como Rocío Osorno. En Zara podrás fichar desde abrigos crop hasta con corte más tradicional, pasando por los chalecos acolchados, que tanto se llevan esta temporada. Mientras que, en El Corte Inglés, tienes diseños firmados por Adolfo Dominguez, Lloyd’s o Noisy May, con grandes descuentos y que en relación calidad-precio merecerá la pena invertir.

Abrigo acolchado water repellent, de Zara (39,99€)

ABRIGO ACOLCHADO WATER REPELLENT FOTO: zara

Plumífero Thermal Edition, de Zara (59,99€)

PLUMÍFERO THERMAL EDITION FOTO: zara

Chaleco Acolchado Efecto Piel, de Zara (19,99€)

CHALECO ACOLCHADO EFECTO PIEL FOTO: zara

Cazadora Crop Acolchada Brillo, de Zara (19,99€)

CAZADORA CROP ACOLCHADA BRILLO FOTO: zara

Plumífero Largo con cinturón ajustable, de Adolfo Dominguez en El Corte Inglés (89€)

Plumífero de mujer largo con cinturón ajustable FOTO: el corte inglés

Poncho acolchado liso con capucha, de Lloyd’s en El Corte Inglés (63,99€)

Poncho de mujer liso con capucha FOTO: el corte inglés

Chaqueta de Manga Larga con Gorro, de Noisy May en El Corte Inglés (34,99€)

Chaqueta de manga larga con gorro de mujer FOTO: el corte inglés

Estos productos de Zara y El Corte Inglés tienen descuentos irresistibles y son imprescindibles durante la temporada de invierno para soportar el frío de la mejor manera. Desde que las bajas temperaturas azotan a nuestro país, los plumíferos son la mejor inversión y estamos deseando ficharlos en nuestro fondo de armario para triunfar durante toda la temporada. ¿Cogiste papel y boli? Recuerda, es el momento de hacer la gran inversión del año, los abrigos no caducan y las rebajas son para elegir nuestros favoritos.