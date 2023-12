Tamara Falcó se convierte en la Caperucita Roja más elegante en El Rincón con un maravilloso vestido rojo con capa

Tamara Falcó sigue facturando en Navidad, y desde Miami sigue compartiendo publicidad que ha grabado para estas fechas en su cuenta de Instagram. Mientras Íñigo Onieva no deja de compartir fotografías de la ciudad en sus redes sociales, de Tamara aún no hemos visto ningúnlook de su Navidad en Miami, ¿habrá una exclusiva de por medio? Pero eso sí, ahora nos acaba de dejar un lookazo con un vestido rojo con capa en El Rincón, a lo Caperucita Roja, eso sí, anuncio de por medio. Y es que para dejarnos el perfume que ella ve perfecto para regalar para Reyes Magos, la marquesa de Griñón se ha marcado un estilismo de altura para grabar este palacio que tan protagonista fue en su docuserie de Netflix, y también en su boda.

La capa se han convertido en el complemento imprescindible en todo fondo de armario festivo. Su influencia conquista por igual a veinteañeras y mujeres maduras, porque estiliza y permite contar con dos looks de invitada en uno. Isabel Díaz Ayuso nos lo dejó claro hace unas semanas, y también Vicky Martín Berrocal como invitada de boda en Colombia, las dos con vestidos de Victoria. Y ahora es Tamara Falcó con este maravilloso vestido rojo con capa.

Un estilismo de película con el que Tamara Falcó parece sacada de un cuento de Navidad, para seguir facturando como reina de estas fechas, como buena sucesora de su madre, Isabel Preysler.