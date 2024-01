Hasta Pretty Woman querría el vestido de lunares español (y de 'efecto tipazo') con el que Tamara Falcó se adelanta a las rebajas

Tamara Falcó ha vuelto de Miami con un look de aeropuerto de lo más cómodo para aterrizar en Madrid, y aunque aún no nos ha enseñado ninguno de sus looks para Navidad, su marca TFP nos acaba de dejar esta fotografía con este vestido de lunares de 'efecto tipazo' que es la mejor compra de rebajas que podemos pedirle a los Reyes Magos. Que Salesas es el barrio más cool de Madrid no es ningún secreto. Lo que tampoco es un secreto es que es el barrio donde viven Tamara Falcó y su marido Íñigo Onieva hasta que se muden a su nuevo hogar. Por eso Tamara Falcó ha querido volver a ponerle su nombre a su nueva colección de TFP para Pedro del Hierro, con una prendas que seguro van a amar las chicas más pijas del barrio de Salesa de Madrid y que le van a copiar hoy mismo con este cielo gris y frío que tenemos en la capital. Y ahora nos ha sorprendido con la colección de fiesta ya de rebajas de enero 2024 que seguro que también quieren las chicas de este barrio pijo de Madrid.

Esta nueva colección Salesas 2.0 se inspira en el barrio favorito de Tamara Falcó , elegante, con mucho carácter y lleno de vida. Una colección perfecta para el día a día con un aire más urbano. Un relato otoñal donde la feminidad se declina en tonos neutros y prendas elegantes con un giro especial muy contemporáneo. Imprescindibles de dailywear como el traje, camisas de popelín y jerseys de cashmere ideales y darle un punto casual a cualquier outfit. Y nosotras nos quedamos con este look con gorra de la marquesa. Y ahora nos ha sorprendido con esta nueva colección de fiesta y este vestido de lunares y 'efecto tipazo' con fruncidos que nos va a salvar los estilismos para todos los eventos de este invierno 2024.

Vestido frunces lunares, de TFP (rebajado a 161 euros)

Vestido lunares. TFP

Se trata de este vestido confeccionado sobre tejido de lunares fucsias estampados con escote pico, hombros con pliegues y manga con volumen en corona manga. Manga larga silueteada hacia puño y corte en cintura y frunce en el delantero de la prenda con abertura frontal de la falda y ligero detalle de frunce en la cintura de la espalda.