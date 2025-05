Tamara Falcó reinventa el estilo marinero con un conjunto ‘low cost’ de Mango en 'El Hormiguero'

No solo de Aitana vivió anoche 'El Hormiguero', también de los looks de Tamara Falcó o Nuria Roca. Tamara Falcó volvió a conquistar la pequeña pantalla con uno de sus looks impecables en su cita semanal con con Pablo Motos y su audiencia. La marquesa de Griñón se ha convertido en todo un referente de estilo elegante, sobrio y actual, y anoche lo volvió a demostrar con un conjunto de aire marinero que, además, es apto para todos los bolsillos gracias a su sello low cost.

La colaboradora del programa eligió un dos piezas de Mango compuesto por una blusa de tejido fluido en color blanco roto con cuello drapeado y botonadura dorada en los hombros, y un pantalón azul marino de lino, recto y de tiro alto. Un look que respira inspiración náutica pero con un giro minimalista y sofisticado, muy en la línea del estilo parisino que tanto le favorece. Un estilismo ideal para cualquier evento de los días menos calurosos de junio, y que además de elegante, cuesta menos de 100 euros.

El look de Mnago de Tamara Falcó en 'El Hormiguero'

El conjunto funciona a la perfección por su sencillez y su estructura: el pantalón estiliza la figura al alargar ópticamente las piernas, mientras que la blusa aporta ese toque chic con un aire ligeramente retro formado por una blusa de manga larga y cuello asimétrico drapeado, y pantalón azul marino, de corte flare, pinzas y botones contraste a conjunto con la parte superior.

Tamara Falcó completó el estilismo con unas sandalias de tacón fino en tono nude y joyas doradas discretas, dejando todo el protagonismo a las prendas. Además del acierto estético, el look ha llamado la atención por su procedencia: ambas piezas están disponibles en la colección actual de Mango, y juntas no superan los 100 euros. Una elección con la que Tamara vuelve a demostrar que el estilo no está reñido con el precio, y que saber vestir bien también implica saber mezclar lujo y accesibilidad.

El look de Tamara Falcó. Gtres

Este tipo de conjuntos se posicionan como grandes aliados de la temporada primavera-verano, ideales tanto para el día como para eventos más formales. Tamara Falcó lo luce en televisión, pero fácilmente podríamos imaginárnoslo en una reunión de trabajo, un almuerzo al aire libre o una tarde de compras por la ciudad. Con cada aparición, la marquesa de Griñón reafirma su capacidad para interpretar las tendencias de forma natural, coherente con su estilo personal. Y este look marinero, con sello español y espíritu atemporal, es el último ejemplo de ello.