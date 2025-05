Tamara Falcó se va de celebración con la familia de Íñigo Onieva y la blusa romántica que nunca falla

La camisa con bordados o troquelada, nunca falla en el armario de las chicas clásicas en primavera. Y Tamara Falcó nos lo ha dejado claro en esta comida de celebración con la familia de su marido, Íñigo Onieva. “En caso de duda, todo queda bien con una camisa blanca”, lo Victoria Beckham, y nosotras lo que diga a ella lo cumplimos a rajatabla. Por algo es una de las mujeres que marca la moda mundial en la actualidad. Esta pieza, la camisa de algodón de color blanco, es quizás la prenda más universal que todas las chicas y mujeres tenemos en nuestro armario, sea cual sea nuestro estilo.

El uniforme eterno de las mujeres más clásicas y pijas cuando no saben que ponerse: camisa blanca + pantalón negro. Y en primavera lo hacen con su versión más romántica, con bordados y troquelados. Un estilismo que confirma que esta camisa blanca con el detalle que triunfa esta temporada es una compra indispensable de cara a los próximos meses. Y Tamara Falcó no es la única que ha apostado por los bordados perforados.

El look primaveral de Tamara Falcó

Tamara Falcó, que las prendas con bordados perforados son ese detalle de inspiración romántica y artesano capaz de dar un giro a las prendas más sencillas y combinar con todo tipo de tejidos y siluetas. ¿Acaso no es la camisa de la hija de Isabel Preysler no es una opción ganadora para un look de minifalda vaquera o unos shorts de lino? Las camisas blancas (y todas sus posibilidades) no han sido protagonistas únicamente sobre la pasarela de Dior. Invitadas al desfile como Rosalía, Jennifer Lawrence o Charlize Theron también han apostado por este básico de armario para acudir al desfile de la firma francesa. Y del armario de Tamara también.

El look de Tamara. @ionieva

Combinada con vaqueros rectos, pantalones de lino o incluso una falda midi, podrás incorporar esta prenda a tu día a día sin problema. La clave está en los tejidos vaporosos, los acabados al detalle y esos volantes que aportan movimiento con delicadeza a cualquier estilismo.