8 botas de agua, que además de ser perfectas para los días de lluvia, te harán el look

A Kate Moss y el festival de Glastonbury debemos en gran parte la popularización de las botas de agua como herramienta fashion para elevar nuestros estilismos de primavera y otoño. A estas alturas de la temporada cuando los días grises se convierten en la tónica de la semana no podíamos dejar pasar la oportunidad de compartir nuestros modelos favoritos del otoño 2024 para que en esos días en los que la lluvia es la protagonista y tus ganas de vestirte son mínimas recurras a ellas como el comodín perfecto para elevar tus looks. Y es que desde hace unos cuantos años las botas de agua han dejado de estar reservadas para actividades de campo a subirse a las pasarelas como vimos en el desfile de Chanel en su colección primavera-verano 2018 en el Grand Palais donde Karl Lagerfeld, nos deleitó en una de sus últimas colecciones con una oda al plástico.

En esta temporada, las botas de agua no solo cumplen con su rol práctico de mantener tus pies secos, sino que han pasado a ser el complemento perfecto para elevar los looks más casuales e incluso añadir un toque audaz a conjuntos más sofisticados. Imagina un día de otoño lluvioso: la mezcla perfecta entre un trench clásico, un jersey de lana oversized y un par botas de agua altas, estilizadas y a la última. Estas combinaciones, que antes eran impensables, ahora son sinónimo de una elegancia desenfadada y práctica que conquista a las fashionistas. Estos son los 8 modelos que harán que elevarán tus looks hasta en los días más grises de la temporada. Porque este otoño, no se trata solo de sobrevivir a la lluvia, sino de hacerlo con un estilo impecable.

Bota efecto engomado resistente al agua, de Zara (89,95 euros)

Bota efecto engomando resistente al agua Zara

Con un acabado engomado y en un verde oliva elegante, estas botas de Zara combinan funcionalidad y un estilo sobrio que se adapta a cualquier look de día lluvioso. Su diseño minimalista encaja perfectamente con un vestido de punto largo o con jeans y jersey oversize.

Botas de agua original tall, de Hunter (140 euros)

Botas de agua original tall Hunter

Las míticas botas Hunter no necesitan presentación. Su diseño alto y su calidad inigualable las convierten en un clásico atemporal. Perfectas para combinar con un trench o un abrigo de lana, son ese toque de elegancia británica que transforma cualquier look en pura sofisticación.

Botas de agua unisex classic u, de Crocs (69,90 euros)

Botas de agua unisex classic u Crocs

Estas botas en un vibrante amarillo aportan alegría a cualquier día gris. Combinan la comodidad y resistencia características de Crocs, ideales para quienes buscan añadir color sin perder estilo. Perfectas para lucir con jeans y un jersey neutro, dejando que el amarillo sea el protagonista.

Botas con cremallera neumel x, de Ugg (179,95 euros)

Botas con cremallera neumel x Ugg

Un giro moderno y robusto a las botas de agua tradicionales. Con su cremallera lateral y original diseño, estas Ugg son ideales para un estilo urbano. Combínalas con pantalones de cuero y una chaqueta bomber para un look streetwear que te mantenga a la vanguardia y lista para cualquier diluvio.

Bota de agua hebilla, de Cortefiel (rebajada a 41,99 euros)

Bota de agua hebilla Cortefiel

Elegancia y funcionalidad se encuentran en este diseño que puedes conseguir rebajado. La hebilla lateral añade un toque refinado que las hace ideales para looks formales. Póntelas con un abrigo estructurado y pantalones rectos para crear un outfit urbano, perfecto para ir a la oficina sin preocuparte por el clima.

Botas mini glow, de igor (54,95 euros)

Botas mini glow igor

En un burdeos profundo, el color más buscado de la temporada, estas botas son la elección perfecta para añadir sofisticación a los días lluviosos. Su acabado brillante les aporta un toque chic, ideal para llevar con tonos neutros o un total look negro donde ellas sean las protagonistas indiscutibles.

Botas agua gaudi mate animal, de Verbenas (64,90 euros)

Botas agua gaudi mate animal Verbenas

Ni a las botas de agua escapa el animal print que sigue marcando tendencia allá donde va. Este modelo de Verbenas con estampado de leopardo son la opción ideal para darle un toque salvaje a tu outfit de lluvia. Con un diseño mate y detalles en animal print, son perfectas para elevar tus looks más básicos.

Botas de agua elioisa winter, de Aigle (105 euros)

Botas de agua elioisa winter Aigle

Con un acabado brillante y un diseño atemporal, las botas Elioisa Winter de Aigle son la definición de elegancia en días lluviosos. El detalle de forro en el borde superior no solo añade un toque cálido, sino también un extra de estilo. Combínalas con un abrigo estilo peluche para un look chic y sofisticado que no pasará desapercibido.