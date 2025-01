Tamara Falcó se ha ido a las rebajas de Mango a por la chaqueta de rayas que aman las chicas parisinas

Ya sabemos que hoy es 'Blue Monday', o lo que es lo mismo, el lunes más triste del año. Además, hace frío, y en buena parte de España estará lloviendo toda la semana. Pero no hay nada mejor que empezar este lunes azul con un estilismo como el de Tamara Falcó, de lo más elegante, de rebajas, y en estos tonos. La camiseta de rayas marineras es probablemente la única prenda capaz de poner de acuerdo a mayores y niños, hombres y mujeres y a aquellos con estilos diametralmente opuestos.

El estampado, ya sea en formato camiseta, jersey o cualquier otra declinación, también ha acaparado infinitas apariciones en las pasarelas convirtiéndose en seña indisociable de diseñadores como Jean-Paul Gaultier. Pero más allá del enfant terrible de la moda, las rayas son recurrentes en multitud de firmas: de Chanel a Celine pasando por Ralph Lauren o Dior. Unas rayas que Tamara Falcó ha optado por lucir en una chaqueta de rebajas de Mango con los botones dorados, y una bomber encima que ha combinado con pantalones de traje. Un estilismo que nos parece ideal para ir a la oficina en este 'Blue Monday'.

Cárdigan rayas botones de Mango (rebajada a 15,99 euros)

Cárdigan rayas. Mango

Y cuando nos referimos a estas necesidades, estamos haciendo mención a los pantalones de pinza más favorecedores y atemporales. Sin ninguna duda, es una pieza de vestir que no pasa desapercibida y está en sintonía con cualquier acontecimiento y dresscode. Desde con twin sets de traje sastre hasta con camisas oversizes y zapatillas deportivas. Pues bien, no podíamos desaprovechar la oportunidad de mencionar los pantalones de pinza que hasta tu amiga más casual y cómoda se atrevería a llevar. Y Tamara Falcó nos lo deja claro con este look.