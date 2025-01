Tamara Falcó tiene el vestido camisero que te pondrás desde hoy hasta junio, es de Zara y cuesta menos de 13 euros

Los jueves por la noche son para Tamara Falcó y Nuria Roca. Si hace unas horas te contábamos como la valenciana lo apostaba todo por los colores flúor en otra noche de tertulia semanal en 'El Hormiguero' con un estilo totalmente diferente, pero muy en su línea clásica, la marquesa de Griñón ha llegado al plató de Antena de 3 con uno de esos chollos que solo puedes conseguir en las rebajas de Zara si tienes un gusto exquisito como ella. Esta joyita de fondo armario que necesitas sí o sí, es un vestido camisero de largo midi y en tono azul marino con el que nos imaginamos desde hoy hasta el mes de junio. ¿Quieres saber por qué? El año pasado Tamara nos dejó claro en varias ocasiones que este tipo de vestidos son siempre una buena opción, atemporales, de líneas clásicas y muy favorecedores, y parece que en este 2025 la socialité sigue apostando por ellos.

Los vestidos camiseros no son solo un básico, son ese as bajo la manga que las que más saben de moda no se cansan de incluir en sus looks. ¿La clave? Su versatilidad, ya que se adaptan perfectamente a cualquier ocasión, ya sea para un evento casual con zapatillas o para algo más sofisticado con unas botas en invierno o unos taconazos en primavera. Tamara Falcó podía haber llevado este vestido sin ningún accesorio, pero conocedora del poder transformador de estos, lo ha combinado con un cinturón fino de color marrón que ha elevado lo que a simple vista es un vestido más para así convertirlo en un lookazo con el que consigue marcar cintura y aportar ese aire tan chic y muy propio en la hija de Isabel Preysler.

Vestido camisero popelín zw collection, de Zara (rebajado a 12,99 euros)

Vestido camisero popelín zw collection Zara

El vestido en cuestión está disponible en las rebajas de Zara por menos de 13 euros, y está confeccionado en popelina, un tejido ligero y elegante. Su corte midi lo convierte en la opción perfecta para cualquier ocasión, mientras que los detalles clásicos, como el cuello camisero y los puños marcados, le añaden ese aire refinado que tanto nos encanta. No es de extrañar que este diseño se haya colado en el armario de Tamara Falcó, ya que encarna a la perfección su estilo: práctico, elegante y atemporal.

Tamara Falcó con vestido camisero de Zara. @elhormiguero

Así que ya sabes, si estás buscando una prenda que te acompañe durante gran parte del 2025, este vestido camisero debería estar en tu cesta de la compra. Lo mejor de todo aún está disponible en todas las tallas. Combínalo como Tamara Falcó, con un cinturón fino y pendientes llamativos, y di hola a ese nuevo aliado de estilo que te acompañará allá donde vayas.