Este es el vestido de segundas rebajas de Zara que Vicky Martín Berrocal dice que necesitamos por 15 euros

Acaban de empezar las segundas rebajas de Zara, o lo que es lo mismo, ahora es el momento de encontrar buenos chollos en estas rebajas de enero 2025. Y Vicky Martín Berrocal nos ha hecho comprarnos este vestido de Zara negro que ella ya tiene en su armario y es muy parecido a los de la marca de Kim Kardashian. Un diseño de 'efecto tipazo' en negro que podemos llevar tanto en invierno como en primavera, y que ella combina con zapatillas o botas altas.

Y esta vez, Vicky Martín Berrocal nos ha enamorado con el vestido de 'efecto tipazo' de Skims, la marca de Kim Kardashian, de la que hasta Rosalía ha sido imagen. Kim también se lanzó a crear una marca de ropa, aunque un poco diferente a lo que estamos acostumbradas. Hablamos de Skims, la marca de ropa interior moldeadora que la empresaria creó hace tres años. El catálogo de la firma ha ido ampliándose sin parar, creando prendas como las fajas moldeadoras o las prendas de baño. Pero, si hay un producto que ha dado que hablar es el vestido de Skims, que lleva meses siendo viral en todas las redes y Vicky Martín Berrocal se lo compró en Miami pero ahora nos ha dejado una opción de Zara.

Vicky Martín Berrocal con vestido. Instagram

Vestido largo strech de Zara (rebajado a 15,99 euros)

Vestido largo. Zara

Estos vestidos presumen de hacer una figura increíble y de estar diseñados para favorecer a todos los tipos de cuerpo. Muchos han agradecido que sus tallas sean variadas (los encontramos desde la XXS hasta la 4XL) y que la empresaria haya incluido modelos con todo tipo de cuerpos en su página web. "Solutions For Every Body" (soluciones para todos los cuerpos) es el lema de la marca. Pero aunque no igual de perfecto, también lo podemos copiar con este modelo de Zara.