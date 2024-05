Tenemos muchas pruebas (y pocas dudas) de que el vestido midi satinado de Carmen Lomana es uniforme de primavera para ir a la oficina

Carmen Lomana desde hace años se ha convertido en todo un icono de estilo y sofisticación que la distingue en el mundo de la moda. Su sentido innato de la elegancia la ha posicionado como una referencia para muchas 'fashionistas'. Y lo ha vuelto a demostrar con este vestido satinado con escote de pico que ha combinado con un collar de perlas y blazer. Porque si el otro día brillaba con una falda satinada, hoy lo hace con este vestido, con el que nos deja claro que este invierno necesitamos prendas satinadas en nuestro armario. El vestido satinado no solo es el gran comodín de nuestro armario, sino que es la prenda más favorecedora y versátil, y Carmen Lomana nos ha enseñado cómo lo ha combinado a las ocho de la mañana para ir al trabajo. Existe un vestido que bien podría ser magia porque es fácil de llevar, sienta bien a todas las mujeres independientemente de la edad o tipo de cuerpo y puedes llevar todo el año. Desde el verano al invierno. Hablamos, por supuesto, del vestido satinado. En su versión más sencilla y clásica.

Porque da igual que se para ir al trabajo o a un evento, porque Carmen Lomana siempre es la perfecta inspiración. Esta es una prenda que ha estado siempre en nuestras vidas. Sin embargo, parecía relegada a los eventos más formales y los looks de invitada. Pero desde hace unos años, este tipo de tejido arrasa en las calles combinándose de maneras increíbles y alzándose como la propuesta más versátil de cada estación. Y que en primavera ella nos deja claro que es uniforme junto a una blazer. Quizás no sea tan viral como el crochet o el lino, pero ha aparecido sin cesar en las pasarelas internacionales. Tendencia o imprescindible, el satén regresa una temporada más conquistando no solo los vestidos más bonitos del panorama, sino instalándose en trajes, pantalones, faldas y también complementos. Y Carmen Lomana nos enseña a llevarlo al trabajo.

Las que un día fueron símbolo de casta, hoy lo son de tendencia y modernidad. Reinventándose una y otra vez a lo largo del tiempo, así son las perlas hoy y así se llevan según las editoras y prescriptoras de la industria de la moda contemporánea. Hablamos de las perlas tan en tendencia de nuevo esta temporada, y Carmen Lomana es una defensora eterna de ellas, y lo ha vuelto a dejar claro con este collar de lo más fino y elegante.