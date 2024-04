La falda midi de cuadros de Carmen Lomana al más puro estilo 'New Look' con el toque rojo de los zapatos

Carmen Lomana nos ha dado una lección de estilismo una vez más, y es que, si bien hace unos días nos conquistaba con un look con falda de cuadros al más puro estilo New Look. Una camiseta negra completamente entallada con escote pronunciado redondo, una falda midi amplia con detalles plisados y estampado de cuadros en blanco y negro, y unos tacones altos rojos completaban a las mil maravillas la propuesta que había escogido Carmen para ir a Campo de Criptana para que le otorgaran el premio Molinera de Honor por ser embajadora de Castilla la Mancha. Y es que ella se merece todos los premios, y nosotras se lo damos al de estilo. El respeto por la influencia de los grandes de la costura clásica distingue al modista como uno de los predilectos de Carmen Lomana. El nacimiento del vestido globo o balloon se remonta a los años 50 como respuesta a la rigidez estructural de los diseños del New Look de Christian Dior. El resto de maestros de la época se intentaban diferenciar con prendas más originales: Cristóbal Balenciaga incorporaba siluetas tulipán a sus faldas que, finalmente, desembocaron en el famoso vestido globo.

La falda midi es la falda elegante por excelencia. Además de las minifaldas y las faldas extralargas que se auguran como indispensables, las faldas más elegantes de todas, las de largo midi en la versión favorita de Christian Dior han aparecido sin cesar en el street style neoyorquino. Y este look de Carmen Lomana con falda de cuadros nos lo deja muy claro. Esta es conocida por ser la falda emblemática de la silueta New Look creada por Christian Dior a comienzos de los años 50, caracterizada por la idea de "mujer flor" en la que destaca una cintura de avispa y las faldas amplias que caen en forma de corola. Esta silueta llegó a la moda después una época marcada por el pragmatismo y la escasez, algo que bien podría relacionarse a día de hoy con la moda pandémica, marcada por la ropa cómoda.

Una falda de cuadros en blanco y negro que Carmen Lomana ha combinado con unos stilettos rojos para darle el toque de color al estilismo.