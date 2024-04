Teresa Urquijo apuesta por un vestido midi camisero para su primer posado con Almeida a la vuelta de la luna de miel

Primer posado oficial de Teresa Urquijo y José Luis Martínez-Almeida tras su romántica luna de miel en las islas Maldivas y Bután, ya como marido y mujer. Los habíamos visto en el aeropuerto de Madrid con looks muy cómodos, pero ahora han posado ya como matrimonio en la alfombra roja de los Premios Laureus 2024 en Madrid, donde tampoco ha faltado Isabel Díaz Ayuso. Nadie se ha querido perder esta alfombra roja del deporte en Madrid. El Palacio de Cibeles de Madrid es el escenario, esta noche, de la Gala de los Premios Laureus 2024, que reconocerá a los deportistas y equipos más sobresalientes del año 2023 y donde las mejores, y únicas opciones, del deporte español vienen a través del fútbol femenino, brillante el año pasado en lo individual y en lo colectivo. Y como siempre, con los mejores estilismos para analizar en la alfombra roja. La capital de España acoge esta noche la ceremonia de los premios Laureus, conocidos como Oscars del deporte y que llegan por primera vez a Madrid, gracias a un acuerdo con la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid.

"Madrid está en la élite mundial del deporte", ha celebrado la vicealcaldesa de la capital, Inma Sanz, desde Ifema Madrid, donde ha subrayado que grandes leyendas del deporte estén por la capital estos días. Así, ante la posibilidad de ganar uno de los simbólicos 'Oscars del Deportes' están las futbolistas internacionales del FC Barcelona Aitana Bonmatí y Salma Paralluelo, y la selección española de fútbol, que son las tres nominaciones del deporte español en esta edición que reunirá en la capital a un gran elenco de deportistas y exdeportistas de talla mundial. Y como no podía ser de otra forma, nosotras nos hemos fijado en loslooks de esta alfombra roja de los Premios Laures 2024 de altura. Y obviamente no podía faltar José Luis Martínez-Almeida junto a su flamante esposa, Teresa Urquijo, fiel a su estilo con un vestido camisero estampado. Y es que ya sabemos que Teresa sigue siempre un estilo clásico, de chica pija de Madrid, y lo ha vuelto a demostrar con este vestido camisero largo de base negra y estampado de la firma Timperley London, que cuesta 495 euros.

Teresa Urquijo y Almeida posando en los Premios Laureus. Gtres

Por su parte, Isabel Díaz Ayuso ha optado por un vestido que nada tiene que ver con el que le vimos en México, mucho más de alfombra roja, en este caso ha optado por un vestido más informal con apertura en el abdomen, y fruncido, todo en verde con detalles de pasamanería en dorado y sandalias de tacón beige.