Tengo un bautizo este mes y estas son las compras más fashionistas y económicas de Zara

Si todas tenemos un objetivo común en esta temporada de primavera es conseguir los looks de invitada más fashion y económicos. Porque teniendo en cuenta que tenemos diversos eventos agendados en nuestro calendario debemos buscar aquellas prendas, calzados o accesorios aptos para todos los bolsillos. Y si además son combinables y versátiles para dar una segunda, tercera, cuarta y múltiples vidas, mejor que mejor. Esta vez, nos centramos en los bautizos que tendrán lugar este mes de mayo, en los que buscaremos outfits sofisticados, correctos y adecuados a la situación, pero teniendo en cuenta tanto las tendencias de primavera-verano 2025 como los toques más actuales para no ser nada aburridas.

En Zara siempre contamos los modelitos más ideales, puesto que pone a nuestro alcance las nuevas modas más señaladas del panorama internacional de la moda. Tras arrasar en su colección perfecta para la Feria de Abril, hemos encontrado todos los must haves que sientan bien en un bautizo. Por lo que, si tienes uno que se aproxima y no sabes qué ponerte, nosotras te damos 6 looks de invitada de bautizo y 6 manera de cómo combinarlos.

Opción 1: vestido floral

Para que se note la subida de las temperaturas, así como los cielos despejados, escogeremos este vestido de flores con cuerpo abullonado, perfecto para combinar con zapatos de tacón en mantequilla y bolso trenzado con asa metálica. En cuanto a joyas, no puede sentarle mejor tanto unos pendientes maximalistas en forma de flor como un brazalete ancho. Una de las alternativas más en tendencia que te hará convertirte en la invitada perfecta.

Vestido de flores, de Zara (80 euros)

Zapatos de tacón sensato, de Zara (40 euros)

Minibolso de asa metálica, de Zara (30 euros)

Pendientes de flor, de Zara (16 euros)

Brazalete metálico, de Zara (18 euros)

Opción 2: vestido en mantequilla de lo más tendencia

En la misma sintonía tenemos un vestido textura de corte midi en mantequilla con el que haremos match con unas sandalias de tacón trenzadas, así como del bolso de mano más viral de Zara. Para finalizar, daremos un toque de color con unos pendientes largos vitamina y primaverales.

Vestido textura en mantequilla, de Zara (40 euros)

Mules trenzados, de Zara (40 euros)

Bolso de mano, de Zara (40 euros)

Pendientes largos, de Zara (16 euros)

Opción 3: mono largo en blanco infalible

Para las más clásicas, confiaremos en este mono largo de espalda descubierta y cuello halter de lo más impoluto que conjuntaremos con sandalias planas bicolor con flor en 3D. Un look de bautizo sencillo, pero fashionista e infalible. También, cogeremos un bolso bombonera de abalorios junto con unos pendientes originales en negro y blanco, también. Una alternativa para aquellas que prefieren no arriesgar y siempre deslumbrar perfectas.

Mono largo en blanco, de Zara (40 euros)

Sandalias con flor, de Zara (40 euros)

Bolso saca, de Zara (36 euros)

Pendientes bicolor, de Zara (16 euros)

Opción 4: conjunto de dos piezas de chaleco y pantalón 'flare'

Los conjuntos de dos piezas son una de las ideas de looks de bautizo más recurrentes por su fácil combinación y versatilidad en otros escenarios. Esta vez, seleccionaremos este chaleco sastre y pantalón flare en oliva que no desentona con sandalias de tacón thong en blanco y negro junto con bolso de mano de efecto arrugado. Si queremos darle un aire más fresco, cogeremos el dúo de inspiración marina de pendientes y brazalete de conchas.

Chaleco en oliva, de Zara (20 euros)

Pantalones en oliva, de Zara (20 euros)

Sandalias de tacón 'thong', de Zara (40 euros)

Bolso de efecto fruncido, de Zara (30 euros)

Pendientes de conchas, de Zara (16 euros)

Brazalete de conchas, de Zara (18 euros)

Opción 5: 'twin set' de crochet en Mocha Mousse

Estamos en la época más idónea para presumir de las prendas de crochet de nuestro armario. Por ello, este conjunto de crop top y pantalones anchos de efecto ante con crochet en Mocha Mousse es uno de los favoritos de esta temporada. Lo elevaremos con chanclas de dedo de tacón en chocolate, bolso de mano trenzado, pendientes de broche y anillos grandes.

Top de crochet, de Zara (30 euros)

Pantalón de crochet, de Zara (36 euros)

Chanclas de tacón, de Zara (26 euros)

Bolso trenzado, de Zara (20 euros)

Pack de anillos, de Zara (18 euros)

Pendientes broche, de Zara (13 euros)

Opción 6: look de péplum impoluto

Una de las opciones más clásicas, elegantes y que sirve a modo de inspiración tanto a madres de bautizo como a invitadas es este de la marca española. Comenzaremos con un top de péplum en blanco a juego con una falda midi con relieve. En cuanto a accesorios, cogeremos un bolso de mano de abalorios para dar un poco más de color, así como unos zapatos de tacón al tono y pendientes geométricos que combina el acabado dorado con el plateado.

Top de péplum, de Zara (26 euros)

Falda con relieve, de Zara (30 euros)

Sandalias de tacón en blanco, de Zara (30 euros)

Bolso con abalorios, de Zara (40 euros)

Pendientes geométricos, de Zara (16 euros)

Tras finalizar esta lista de deseos de Zara, hemos confirmado que es posible encontrar looks de bautizo económicos y fashionistas en un chasquido de dedos. Analiza tu estilo y encuentra el más fiel a tu esencia para sorprender en uno de los días más especiales.