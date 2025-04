De Rosario Flores a Elena Furiase o Rossy de Palma: los looks de invitada en el bautizo de Ismael, el nieto de Antonio Carmona, en Sevilla

Antes de que llegue la Feria de Abril 2025, Sevilla se ha llenado de emoción y alegría. Este sábado 26 de abril se ha celebrado el bautizo del pequeño Ismael, el primer hijo de Lucía Fernanda, hija de Antonio Carmona y Mariola Orellana, e Ismael de la Rosa. Ha tenido lugar en la iglesia de Santa Ana, templo religioso al que no han dudado en asistir tanto celebridades como socialites de gran calibre como Rossy de Palma, Elena Furiase o Laura Sánchez, entre otras caras reconocidas. No cabe duda de que la Familia Flores se ha sentido arropada por su círculo de amistades más allegadas.

Lo que más llama la atención de este evento han sido los rostros de ilusión, así como los gestos de cariño entre los familiares y asistentes al bautizo del nieto de Antonio Carmona. Eso sí, los looks de los invitados no han pasado nada desapercibidos, así como han sido una gran ayuda para comenzar a conformar una lista de inspiración para las próximas bodas, bautizos y comuniones de la temporada primavera-verano 2025. También, todos ellos son perfectos e ideales para asistir al pescaíto de la Feria de Abril en el Real o para aquellos días que no te apetece vestirte de flamenca. ¿Por qué? Porque cada uno de los estilismos tienen un toque especial que está en sintonía con el dress code del evento que próximamente viviremos el 6 de mayo. Volantes, estampados de lunares o florales, colores llamativos o combinaciones de tonalidades alegres y divertidas. Todos ellos acompañados de fulares ligeros, zapatos de tacón, alpargatas de cuña o tocados perfectos para la ocasión. Así han sido los looks de las invitadas al bautizo del Ismael, nieto de Antonio Carmona.

Los looks del bautizo de la familia Flores y los invitados al bautizo del nieto de Antonio Carmonas

Lucía Fernanda, madre del bautizo, ha escogido un look en teja de lo más especial con torera, crop top y falda midi junto con alpargatas y tocado. Mientras, hemos visto a Antonio Carmona con traje en marino junto con camisa celeste y corbata estampada. Se ha olvidado de los zapatos clásicos por los mocasines con hebilla decorativa.

Antonio Carmona y Lucia Fernanda, entre otros familiares. Gtres

Elena Furiase se ha convertido en la invitada perfecta con un look bohemio en coral con estampado en blanco (que estamos seguras que también llevaría Teresa Urquijo o Tana Rivera) junto con fular, sandalias de tacón metalizadas, bolso de mano y collar juvenil.

Elena Furiase. Gtres

Laura Sánchez ha escogido el traje de tres piezas en blanco perfecto para bautizos: blazer de doble botonadura, chaleco y pantalones rectos. Para dar un mayor contraste, ha optado por zapatos de tacón sensato en chocolate. Belén López se ha olvidado de los vestidos de invitada para apostar por la combinación más cómoda. Un top de lunares de escote palabra de honor (que también tiene Carmen Lomana) junto con pantalones rectos en negro, blazer en blanco y sandalias de tacón en rojo. No cabe duda de que estamos hablando de la combinación de tres colores más clásica y que nunca falla.

Belén López y Laura Sánchez. Gtres

Samantha Vallejo ha alegrado el bautizo con un vestido de estampado floral llamativo de cuello V, manga larga y volantes. No se ha olvidado del bolso de hombro en rojo con pinza de flor y sandalias de tacón metalizadas.

Samantha Vallejo. Gtres

De la misma manera que Marina Carmona, Rosario Flores también se ha sumado al estampado de lunares con un vestido de corte midi en blanco y negro que llama la atención por su escote asimétrico, así como por sus tres volantes en la falda que otorgan el mayor movimiento al look. También, se ha decantado por zapatos de tacón en negro a juego con el bolso de hombro.

Rosario Flores. Gtres

Rossy de Palma al modo más andaluza con un vestido en negro con estampado de flores maximalistas en tonos rojos. Un modelo fluido que no ha dudado en conjuntarlo con fular en rojo junto con broche en plateado, sandalias de tacón en negro adornado con tachuelas y tocado de lo más extravagante para acentuar la llegada de la Feria de Abril.

Rossy de Palma. Gtres

Mariola Orellana ha sido toda una inspiración para el pescaíto de la Feria de Abril 2025. Un total look en fucsia que se compone de camisa fluida básica y falda maxi ligeramente ajustada con un sinfín de volantes. Lo ha combinado tanto con bolso bandolera como con cinturón en rojo, todo un match de colores que amas u odias. Asimismo, no se ha olvidado de las gafas de sol en negro y pendientes largos sofisticados.

Mariola Orellana. Gtres

Marina Carmona no ha podido escoger un look más idóneo a la par que elegante. Un vestido de corte maxi de efecto satinado con estampado de lunares en marino y blanco. Destaca un cuello a la caja, sin mangas y una falda de A con volumen. Junto con ello, ha elevado el estilismo con zapatos en blanco y pendientes llamativos en coral.

Marina Carmona. Gtres

No cabe duda de que estamos hablando de looks de invitada perfectos tanto para las próximas BBC (bodas, bautizos y comuniones) como para la Feria de Abril 2025.