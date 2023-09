Terelu Campos celebra su 58 cumpleaños con el look con traje a todo color para llevar a la oficina

Noche de celebración para el clan Campos. Terelu Campos ha celebrado su 58 cumpleaños rodeada de sus familiares y amigos más cercanos tal y como se esperaba y como su propia hija, Alejandra Rubio, anunciaba en 'Así es la vida'. Un día de lo más especial en el que la presentadora no ha querido dejar pasar la oportunidad de festejar con lo suyos un año más en un conocido restaurante de la capital. Y nosotras, como no, nos hemos fijado en su estilismo que es perfecto para la vuelta a la oficina en septiembre. Porque Terelu Campos ha optado por lucir un traje de color fucsia combinado con una camisa roja en su cumpleaños. ¿Quién dijo que no se podía combinar estos dos colores? La periodista nos ha vuelta a demostrar que sí es posible, y además, es moda y tendencia. Pero no solo ella ha apostado por las tendencias de este otoño 2023, su hija, Alejandra Rubio también ha lucido unas botas biker tan tendencia en los próximos meses.

Si mitos como Lady Di llegaron a defender en un mismo estilismo esta alianza cromática, por algo será. Unir rosa y rojo en un mismo look siempre ha sufrido de una suerte de leyenda negra que, sin embargo, la moda ha tratado de desterrar desde siempre. Este combo de color se convirtió en tendencia en 2023 y este otoño, aún más, ya que los tonos rojos y burdeos, van a ser máxima tendencia. Y Terelu Campos nos lo ha adelantado en la noche de su cumpleaños con este estilismo. Además, los pantalones fucsia, están estampados con lunares rojos.

El look de Terelu Campos para celebrar su cumpleaños. Gtres

O lo que es lo mismo, tu armario de otoño va a necesitar prendas o complementos en tono rojo para ser tendencia absoluta.