De Belén Esteban a Terelu Campos: los mejores looks de la boda de Joaquín Torres y Raúl Prieto en Sevilla

Tras más de siete años de relación, Joaquín Torres y Raúl Prieto se dieron el "sí, quiero" el pasado viernes 19 de mayo en la Casa de Pilatos de Sevilla, rodeados de su familia y amigos, unos 300 invitados aproximadamente entre los que pudimos encontrarnos multitud de rostros conocidos de la televisión y donde captaron todo el protagonismo Miguel y Álvaro, los dos hijos que Joaquín Torres tuvo junto a su exmujer Mercedes Parriza. Los novios, muy conjuntados, se decantaron por dos estilismos muy originales y parecidos: camisa blanca, pajarita y esmoquin negros y americana en color blanco roto. En cuanto al dresscode de los invitados fueron muy explícitos: los hombres de esmoquin y las mujeres de largo.

Belén Esteban, que acudió junto a su marido Miguel Marcos, Carlota Corredera, Silvia Gómez-Cuétara, acompañada de su marido Juan Antonio Pérez Simón, y Terelu Campus apostaron por el rosa y lucieron unos looks muy frescos. Kiko Matamotos siguió la estética de los novios con su look y su prometida, Marta López Álamo, también se unió al rosa, pero con aspecto metalizado, una de las tendencias de esta temporada, y un cut out espectacular, que dejaba ver su imponente silueta. Alejandra Rubio prefirió un vestido de tirantes en color verde, con fruncidos en el vientre que potenciaban su figura al máximo. Emma García, que acudió junto a su marido Aitor Senar, se mantuvo fiel a su estilo con un vestido negro que completó con una bombonera dorada de Carolina Herrera. Rocío Carrasco, por su parte, se enfundó en una falda metalizada que completó con una blusa roja, a juego con el bolsito de mano y decorada con una maxi flor que captaba todo el protagonismo del look.

Está claro que Sevilla se vistió de color para celebrar uno de los enlaces más esperados de esta primavera.