Todo el estilo que podemos pedir es Meryl Streep a sus 74 años llegando al Festival de Cannes con traje blanco y taconazos plateados

Empieza el Festival de Cannes 2024, y con ello, una de nuestras semanas favoritas de alfombras rojas y moda. Aunque es difícil elegir si nos gustas más los estilismos de la 'red carpet' o los de las celebritiesllegando a Cannes como acaba de hacer Meryl Streep derrochando todo el estilo posible a sus 74 años. Del 14 al 25 de mayo viviremos la 77ª edición del Festival de Cannes que se celebrará en la Croisette, como es de costumbre, y la que destacará por la ausencia del cine español. Cada año los cineastas, actores y amantes del cine se reúnen en la ciudad de ensueño de la costa francesa para celebrar y reconocer las películas más destacadas. Esta vez, el jurado será presidido por Greta Gerwing, que tendrá el difícil papel de elegir entre todas las películas para otorgar la Palma de Oro 2024 el último día del evento. Junto a ella, le acompañará Juan Antonio Bayona, el director español nominado a los Premios Óscar de este año por 'La Sociedad de la Nieve' y ganador de 13 Premios Goya por el mismo largometraje. Asimismo, también se desvelarán los ganadores de otros galardones, como el Gran Premio, el Premio del Director o el Premio de Guion, así como otros de la misma relevancia. Los mejores looks de la apertura de Cannes del año pasado no nos defraudaron, pero es que esta noche esperamos mucho más aún. Aunque de momento nos quedamos con el look de Meryl Streep llegando a Cannes.

Bien es cierto que el Festival de Cannes tiene el enfoque en el mundo de la cinematografía, pero el campo de la moda y el estilo también es uno de los más importantes. No cabe duda de que muchos de nosotros no nos perdemos la alfombra roja del Festival de Cannes, donde los actores y actrices internacionales (y también, los influencers) presumen de su look de gala glamuroso. Derrochando estilo otra vez más, como en cada una de sus apariciones, Meryl Streep ha llegado a Cannes marcando estilo con un traje blanco, camisa de rayas, stilettos plateados de tacón muy alto, y un sombrero. ¿Se puede pedir algo más? Ya os digo yo que no.

France Cannes 2024 honorary Palme d'Or Photo Call Scott Garfitt/Invision/AP Agencia AP

Y mientras esperamos a la alfombra roja de inauguración de esta noche, nos quedamos con el maravilloso estilosa de la actriz, que a sus 74 años sigue derrochando estilo.