Todas las chicas amantes de la moda querrán meter en su maleta la chaqueta de punto de Rocío Osorno ideal para Semana Santa

Rocío Osorno lo ha vuelto a hacer. Nos ha vuelto a conquistar con un look muy acertado dada las fechas en las que estamos. Tanto como si te quedas en casa esta Semana Santa como si tienes planeado un viaje o una escapada especial, te hacemos una selección de las prendas que sí o sí debes meter en tu maleta esta Semana Santa para que puedas crear ese mini 'armario cápsula' con aquellas piezas básicas de fondo de armario con las que puedas crear un sinfín de looks, sea la ocasión que sea. Por ejemplo, las faldas midi de satén son un imprescindible, y es que, combinadas con unas Mary Jane y una camisa, podrás crear un look perfecto para el Domingo de Ramos, o si queremos un look más todoterreno, con unas zapatillas blancas y una camiseta, conseguiremos un outfit perfecto para hacer turismo. La influencer más versátil y elegante que conocemos en España es Rocío Osorno, y es que ella tiene la capacidad de crear looks para diferentes ocasiones y que todos ellos sean elegantes, sofisticados y cómodos. Si bien hace unos días nos enseñaba los looks más adecuados para la Semana Santa (sobre todo, si eres de Andalucía), hoy nos demuestra un look más cómodo y sencillo con chaqueta de punto beige.

Las chaquetas de punto se han vuelto un imprescindible en nuestro armario esta temporada de primavera, y es que combinado con unos pantalones vaqueros, Mary Jane y una camisa, conseguiremos un look muy elegante al más puro estilo 'coquette'.Rocío Osorno es una amante de la moda y de las tendencias y nos ha creado una necesidad con esta chaqueta de punto con abalorios de Zara en tono beige. Ella lo ha combinado con una camiseta también de punto en la misma tonalidad junto con unos pantalones vaqueros grisáceos y unas alpargatas de cuña negra (un must de cara a la temporada de primavera y verano). Para terminar, joyas en dorado para darle el toque más elegante y formal. Sin más, un acierto absoluto el de Rocío Osorno de cara a la primavera 2024.

Chaqueta punto abalorios, de Zara (49,95 euros)

Chaqueta punto abalorios Zara

Un look de lo más sencillo, básico y muy elegante ideal para esta Semana Santa, sea el plan que sea, ya que esta prenda de chaqueta de punto que nos enseña Rocío Osorno se adapta a todo tipo de ocasiones y estilos.